¡Debajo del arco! Cristian Benavente falló insólito gol para Sporting Cristal ante Chankas - VIDEO
¡Increíble! Cristian Benavente quedó solo frente al arco con todo a favor para empatar el partido entre Sporting Cristal vs Chankas, pero falló de manera insólita y envió el balón por encima.
Edison Flores se perdió el 2-0 en la línea del área de Cristal tras un gran pase de Carabalí - VIDEO
Sebastián Britos se lució con su atajada y evitó el golazo de Yoshimar Yotún - VIDEO
¡La tuvo Sporting Cristal! Irven Ávila se falla insólito gol ante Universitario - VIDEO
Sebastián Britos evitó el gol de Sporting Cristal con gran atajada - VIDEO
¡Era el gol del año! Martín Távara casi anota para Cristal con remate desde media cancha
¡Jerarquía absoluta! Hernán Barcos y una definición de calidad para el 2-0 de Alianza a Huancayo
Paolo Guerrero aprovechó el rebote y anotó el 1-0 de Alianza Lima ante Sport Huancayo
Pedro Aquino anotó el 3-1 a favor de Alianza Lima sobre Sport Boys y Matute es una fiesta
