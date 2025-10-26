0
Cristian Benavente falló de forma insólita el empate de Sporting Cristal vs Chankas | Composición Líbero

¡Debajo del arco! Cristian Benavente falló insólito gol para Sporting Cristal ante Chankas - VIDEO

¡Increíble! Cristian Benavente quedó solo frente al arco con todo a favor para empatar el partido entre Sporting Cristal vs Chankas, pero falló de manera insólita y envió el balón por encima.

Angel Curo
