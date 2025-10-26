Derrota de Sporting Cristal puede complicar clasificación de Alianza Lima a la Copa Libertadores

Sporting Cristal sucumbió de forma sorpresiva 1-0 ante Los Chankas en condición de local y con ello se complica en su lucha por llegar a los playoffs de la Liga 1. Sin embargo, su derrota también puede afectar indirectamente a Alianza Lima que tiene el mismo objetivo, instalarse en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

Como sabemos, este año la clasificación al torneo Conmebol será diferente a la habitual, ya que el segundo puesto en el Acumulado no es Perú 2, ni el tercero y cuarto Perú 3 y 4 respectivamente. El único que accede de la manera tradicional es el campeón, que en este caso será Universitario, pero los demás clubes deberán competir entre sí mismos para definir el orden en el que accedan al certamen internacional.

Desde el puesto 2 al 4 juegan playoffs, el tercero y cuarto de la tabla acumulada chocan en una llave ida y vuelta mientras que el segundo espera a rival. De la primera serie, el vencedor avanza y el perdedor es Perú 4. Luego, en el segundo playoff el ganador es Perú 2 y el derrotado Perú 3. En ese sentido, el partido de Sporting Cristal puede terminar afectando a Alianza Lima debido a que la tabla está a punto de cambiar dependiendo el compromiso de Melgar con Sport Huancayo.

Y es que si el 'Dominó' vence pasará a los celestes en el cuarto lugar del Acumulado, obligando a que los blanquiazules sí o sí deban visitar la altura, una plaza que se le ha hecho complicada esta temporada. Esto debido a que tendrá que enfrentar a Cusco FC o a Melgar, e incluso podría ser que a los dos dependiendo cómo acabe la temporada. Si Sporting Cristal quedará entre los cuatro primeros supondría que los íntimos puedan clasificarse en Lima a la competición de la Conmebol, es decir sin metros sobre el nivel del mar.

¿Cuándo se juegan los playoffs de la Liga 1?

Si bien todavía no hay una fecha oficial para los playoffs de la Liga 1, para clasificar a la Copa Libertadores, se conoce que se llevarán a cabo una vez culmine el Torneo Clausura 2025. Es decir, una vez que se conozca al campeón del fútbol peruano.