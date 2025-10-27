Alianza Lima quiere dar el golpe y busca fichar a tricampeón con Universitario: "Ya..."

Si bien la temporada 2025 de la Liga 1 aún no finaliza para Alianza Lima, saben que en el fútbol es importante la planificación. A puertas de iniciar el mercado de pases, el cuadro blanquiazul busca dar el golpe incorporando a tricampeón con Universitario de Deportes.

Según señaló Mauricio Loret de Mola, Alianza Lima está buscando una alternativa en la banda izquierda, para darle competencia a Miguel Trauco y entre las opciones que manejan se encuentra Paolo Reyna, futbolista que logró el tricampeonato con Universitario.

"Ya le ha hecho saber al entorno de Paolo Reyna que están interesados en él", contó el comunicado en el programa Desmarcados.

Luego, indicó que si bien en el cuadro blanquiazul saben que la operación es complicado, porque Reyna tiene contrato con Universitario, y entienden que desde la tienda crema no van a querer reforzar a su clásico rival.

"Es algo muy difícil porque tiene dos años más de contrato con la 'U', y veo complicado que quieran reforzar a su clásico rival. Entiendo que Alianza Lima lo ve como una posible opción", expresó.

¿Paolo Guerrero seguirá en Alianza Lima?

Paolo Guerrero termina contrato con Alianza Lima y los hinchas se preguntan sobre el futuro del 'Depredador'. Líbero conoció que el delantero de 41 años tiene todo encaminado para continuar su carrera con el equipo de sus amores por una temporada más.

El objetivo de Paolo es lograr el título nacional con Alianza. El atacante de la selección peruana es un elemento clave en la ofensiva de Gorosito y referente en la institución.