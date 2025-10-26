- Hoy:
Jugador voceado en Alianza Lima dio detalles de su futuro: "Orgulloso de representar este escudo"
Delantero vinculado como posible refuerzo de Alianza Lima para la temporada 2026, decidió hablar categóricamente sobre su futuro profesional. ¿Llegará a Matute?
Uno de los puestos que apunta a reforzar Alianza Lima para la temporada 2026 es su zona ofensiva. Bajo ese contexto, en la última semana un delantero de la selección peruana sonó como posible fichaje del cuadro blanquiazul y ahora se pronunció luego de la victoria de su equipo en la Liga BetPlay 2025.
Futbolista vinculado a Alianza Lima habló sobre su futuro
Nos referimos a Luis Ramos. El joven atacante de 24 años viene de ser el héroe para su club, tras el triunfazo de los 'Diablos Rojos' sobre Junior de Barranquilla por la jornada 17 del Torneo Clausura 2025 del torneo colombiano. Por ello, tras el pitazo final, el talentoso jugador fue categórico al referirse a su futuro.
En primera instancia, Ramos dejó en claro que actualmente está muy feliz de defender los colores del cuadro 'Escarlata', asimismo expresó su deseo de poder ser campeón a final de temporada con el equipo liderado por David González.
"La verdad yo me enfoco mucho en jugar al fútbol, hacer goles, ayudar al equipo. Estoy muy orgulloso de representar este escudo. Quiero lograr muchas cosas con América y esperemos que se nos dé el campeonato", manifestó el ex Cusco FC en zona mixta.
Por su parte, Luis Ramos también habló sobre su buen momento futbolístico, y aseguró que eso se debe al gran trabajo que vienen realizando sus compañeros esta temporada. "Esto es de todos, no de un solo jugador. Si vengo haciendo goles o dando asistencias, es porque hay un juego en equipo que me favorece", acotó.
Estadísticas de Luis Ramos con América de Cali esta temporada
El habilidoso delantero es la principal carta de gol para América de Cali a lo largo de la presente campaña. Entre la Liga BetPlay, Copa Colombia y Copa Sudamericana, el jugador registra de manera oficial 45 partidos, además de 12 anotaciones, 3 asistencias y un promedio de 2,430 minutos.
