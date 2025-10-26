El seleccionado nacional de 22 años que está en la mira de Alianza Lima para 2026, según portal

Alianza Lima tiene como principal objetivo clasificar a la Copa Libertadores 2026, y para eso el equipo liderado por el técnico Néstor Gorosito solo piensa en ganar sus próximos compromisos en el Torneo Clausura 2025. A su vez, el club victoriano también se enfoca en los fichajes que llegarán al club y ahora un futbolista de la Liga 1 es voceado para arribar a Matute.

Alianza Lima tiene en la mira a talentoso seleccionado nacional para 2026

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, D'Alessandro Montenegro, lateral derecho de 22 años que juega en ADT de Tarma se encuentra en órbita del conjunto íntimo con miras a la temporada 2026.

D'Alessandro Montenegro puede fichar por Alianza Lima para 2026/Foto: ADT de Tarma

Sobre ello, hay que resaltar que, únicamente es uno de los intereses que tienen los blanquiazules, pues de momento no existe ningún tipo de oferta o negociación de por medio. En esa línea, se detalla que hoy en día existe un 67% de posibilidades que el también defensa central firme por el 'equipo del pueblo'.

Alianza Lima tiene en la mira a D'Alessandro Montenegro para el 2026/Foto: Transfermarkt

D'Alessandro Montenegro fue convocado a la selección peruana

La joven figura del cuadro tarmeño fue una de las grandes novedades en la última convocatoria que tuvo la selección peruana para el amistoso internacional contra Chile en Santiago; bajo el mando del técnico interino Manuel Barreto.

Montenegro venía entrenando como sparring, no obstante, en vista de algunas bajas, se optó por sumar al lateral de 22 años a la 'Bicolor' con el equipo mayor. El llamado oficial del futbolista se da en medio del buen momento que vive en la presente temporada.

Números de D'Alessandro Montenegro con ADT de Tarma este 2025

Según los números, D'Alessandro Montenegro registra un total de 21 encuentros con el 'Vendaval Celeste' entre el Torneo Apertura, Clausura, Liga 3, y Copa Sudamericana 2025. Asimismo, cuenta con 2 anotaciones, 5 asistencias de gol, y un aproximado de 2,124 minutos.