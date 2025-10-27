0
EN DIRECTO
Boca vs Barracas por Liga Profesional
LO ÚLTIMO
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Alianza Lima tomó firme decisión tras descansar en la fecha 16 del Clausura: "Llego a..."

Alianza Lima descansó en la fecha 16 del Torneo Clausura, justo cuando Universitario se coronó tricampeón del fútbol peruano. Tras ello, el plantel íntimo tomó una contundente decisión.


Luis Blancas
Alianza Lima y su firme decisión tras el tricampeonato de Universitario de Deportes
Alianza Lima y su firme decisión tras el tricampeonato de Universitario de Deportes | Foto: Carlos Felix
COMPARTIR

Universitario de Deportes se coronó campeón del fútbol peruano por tercera vez consecutiva en la fecha 16 del Torneo Clausura. En esta jornada, Alianza Lima descansó, por lo que tomó una firme decisión al día siguiente de las celebraciones del equipo de Jorge Fossati desde el Estadio Unión Tarma.

Jugadores de Universitario celebraron el tricampeonato con canción de Alianza Lima

PUEDES VER: Jugadores de Universitario celebraron el tricampeonato con canción de Alianza e imitan festejo

Alianza Lima y su firme decisión tras el tricampeonato de Universitario de Deportes

El plantel de Alianza Lima demuestra una vez más su fe católica al asistir al Santuario y Monasterio de las Nazarenas para la misa tradicional del Señor de los Milagros.

Video: José Varela

Después de descansar en la fecha 16 del Torneo Clausura y donde Universitario se consagró tricampeón del fútbol peruano, jugadores, comando técnico y dirigentes se hicieron presentes para rendir homenaje al Cristo Morado.

En las imágenes se puede ver la presencia de Paolo Guerrero, Franco Navarro, Néstor Gorosito, Hernán Barcos, entre otros, como los principales líderes.

En medio de su llegada, la población, que también demuestra su fe acompañando al Señor de Los Milagros, grabó y aplaudió el gesto de Alianza Lima al asistir a la misa el lunes 27 de octubre.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 y Clausura 2025: resultados de la fecha 16

  2. DT de Corinthians dio categórica opinión sobre rendimiento de André Carillo: "Estoy muy..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano