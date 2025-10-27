Alianza Lima tomó firme decisión tras descansar en la fecha 16 del Clausura: "Llego a..."

Universitario de Deportes se coronó campeón del fútbol peruano por tercera vez consecutiva en la fecha 16 del Torneo Clausura. En esta jornada, Alianza Lima descansó, por lo que tomó una firme decisión al día siguiente de las celebraciones del equipo de Jorge Fossati desde el Estadio Unión Tarma.

Alianza Lima y su firme decisión tras el tricampeonato de Universitario de Deportes

El plantel de Alianza Lima demuestra una vez más su fe católica al asistir al Santuario y Monasterio de las Nazarenas para la misa tradicional del Señor de los Milagros.

Después de descansar en la fecha 16 del Torneo Clausura y donde Universitario se consagró tricampeón del fútbol peruano, jugadores, comando técnico y dirigentes se hicieron presentes para rendir homenaje al Cristo Morado.

En las imágenes se puede ver la presencia de Paolo Guerrero, Franco Navarro, Néstor Gorosito, Hernán Barcos, entre otros, como los principales líderes.

En medio de su llegada, la población, que también demuestra su fe acompañando al Señor de Los Milagros, grabó y aplaudió el gesto de Alianza Lima al asistir a la misa el lunes 27 de octubre.