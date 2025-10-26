¿Y Alianza Lima? Hernán Barcos recibió ofertas del extranjero y podría irse del club victoriano

El 2025 ha sido un año de muchas emociones para los hinchas de Alianza Lima y luego de confirmarse la renovación de Néstor Gorosito, también se puso sobre la mesa si Hernán Barcos, delantero muy querido por la hinchada, seguirá o no para la próxima temporada. En las últimas horas se supo que el 'Pirata' habría recibido ofertas del exterior y dejaría el fútbol peruano.

Para el 2026, el futuro de Hernán Barcos ha llenado de incertidumbre a todo el mundo blanquiazul y a él también se suma Paolo Guerrero, quien sí estaría siendo considerado para la próxima temporada en Alianza Lima. Un factor muy importante para la renovación de estos jugadores en la edad y si se encontraría a un delantero que sepa responder y los veteranos del equipo sean piezas de recambio.

¿Hernán Barcos renovará con Alianza Lima?

El gran objetivo de Alianza Lima es buscar un atacante que sea más joven que Hernán Barcos y Paolo Guerrero y que también sea garantía de gol. Teniendo en cuenta ello, la salida del 'Pirata' es todavía una incógnita y es que a pesar de tener más de 40 años, ha sabido responder con anotaciones a todas sus críticas.

De acuerdo a la información del periodista Ángel Paul Flores, Hernán Barcos tendría varias ofertas desde el extranjero. A pesar de sus 41 años, el argentino que pasó por Gremio, Palmeiras y Liga de Quito podría tener su futuro fuera del fútbol peruano.

"El 'Pirata' desde Paraguay, Uruguay y Ecuador, ha recibido propuestas de clubes, que jugarán torneo internacional el 2026. Mientras tanto, en Alianza, no definen su continuidad y Hernán que necesita decidir su futuro lo más pronto posible. El 'Pipo' ha pedido un 9 de jerarquía", explica en un mensaje de X el periodista.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre la renovación de Hernán Barcos?

En la conferencia de prensa de su renovación con Alianza Lima, 'Pipo' Gorosito señaló se pronunció sobre la continuidad de los dos delanteros que posee Alianza Lima en la actualidad y que entre ambos suman más de 20 goles en la temporada.

"Es una cosa en la que estamos trabajando con el club. Nosotros le manifestamos a Franco Navarro y al club nuestra idea. Somos muy respetuosos de la situación de ellos porque son ídolos nacionales y somos muy respetuosos de la carrera de los jugadores. El club está abocado a tratar de que sigan los dos. Es un tema que está manejando Franco con Fernando y ‘Franquito’. Están viendo la posibilidad de ver cómo arreglan la situación de ellos", señaló.