Di Benedetto dio dura respuesta a Gorosito y a los que criticaron a Universitario: "Me..."

Universitario está viviendo una historia que llena de emoción a sus hinchas. En la altura de Tarma, el cuadro crema se coronó tricampeón de la Liga 1, convirtiéndose en el primer equipo peruano en lograr esa gesta en dos ocasiones.

Un elemento clave en los títulos del 2023, 2024 y 2025 es Matías Di Benedetto. El central argentino habló con los medios de prensa en la zona mixta y recordó la polémica frase de Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima.

El defensor crema señaló que por más que se trate del 'clásico rival', el entrenador blanquiazul no puede desmerecer el trabajo que realiza Universitario. Puntualizó que saltan al campo con la camiseta crema no es una tarea fácil.

"Se me viene cosas de Riquelme a la cabeza. Hace tres años que tenemos suerte, venimos haciendo las cosas bien, sacamos no sé cuántos puntos de ventaja al segundo. Ver esas cosas no está bueno, por más que sean del clásico rival o de otro equipo. Hay que dar mérito lo que hace Universitario", expresó el defensor argentino.

"Lo que hizo el plantel, no perdimos ningún partido en el Clausura. Con la presión que conlleva este escudo. No es lo mismo jugar en otro lado que jugar acá (en la 'U'). Esta camiseta pesa, este plantel tiene la capacidad para ponérsela y seguir defendiéndola", puntualizó.