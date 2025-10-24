Alianza Lima anunció nueva incorporación y desató la emoción de los hinchas: "Llegó el..."

Alianza Lima desea continuar compitiendo en el Torneo Clausura de la Liga 1 y alcanzar las mejores posiciones en la tabla acumulada para lograr la clasificación directa a la Copa Libertadores. No obstante, a través de sus redes sociales, anunció su nueva incorporación, desatando la emoción de los seguidores íntimos.

Alianza Lima hizo oficial su nueva incorporación para la presente temporada

Alianza, haciendo honor al Señor de los Milagros, anunció a través de todas sus redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram, que inició la venta del turrón Doña Pepa mediante Rappi Turbo hasta agotar stock.

Alianza Lima anunció la venta de

En la descripción de la publicación se lee: "Edición especial del Turrón de Alianza Lima, creada para la gran familia íntima con la masa más suave y fina, llena de color, tradición y sabor. Decorado con confites y grageas, y con la calidad incomparable de Turrones Calderón".

De esta forma, Alianza Lima anunció la llegada del 'Turrón del Pueblo', el cual tendrá ciertas características diferentes a las de la temporada pasada.

Desde ahora se podrá pedir en exclusivo mediante Rappi Turbo, tendrá 1000 unidades de stock limitado, los envíos solo serán disponibles en Lima y la promoción es válida hasta agotar stock.

La gran promoción de la nueva incorporación para este 2025 es que si el hincha lo pide mediante la aplicación de Rappi, tendrá un 20% de descuento en la siguiente unidad y lo podrá recibir en minutos.

Los hinchas comentaron, a través de publicaciones, que muchos ya han adquirido el producto, por lo que ya no aparece en la aplicación de la empresa de delivery. Sin duda, los fanáticos de Alianza Lima no dejaron pasar la oportunidad para desatar su locura por el nuevo ingreso de la temporada 2025.