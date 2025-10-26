Prensa venezolana dio rotundo concepto de Alianza Lima tras ser vinculado con Darwin Machís: "Un..."

Uno de los nombres que viene siendo vinculado a Alianza Lima con miras a la temporada 2026 es la del atacante venezolano Darwin Machís. Cabe recordar que, el club blanquiazul ya trabaja en asegurar a sus principales elementos y también se encuentra definiendo a detalle sus próximas incorporaciones.

Medio venezolano dio firme concepto sobre Alianza Lima tras ser vinculado con Darwin Machís

Bajo ese escenario, la noticia sobre el posible acercamiento entre el extremo izquierdo y la institución íntima tuvieron reacciones en la prensa del vecino país llanero. En esta ocasión, el reconocido medio Meridiano publicó un artículo en el que señalaron a los victorianos como el "nuevo pretendiente" de Machís tras su presente en UCV FC de la Primera División de Venezuela.

"¿Regresará al extranjero? Darwin Machís tiene un nuevo pretendiente fuera del FUTVE", indicaron. Asimismo, hicieron un repaso de sus actuales números con su actual escuadra en la que registra 3 goles, 2 asistencias en 8 compromisos.

Medio venezolano y su reacción sobre posible interés de Alianza Lima por Darwin Machís/Foto: Meridiano

Sin embargo, eso no fue todo, ya que Meridiano también calificó a Alianza Lima como un "histórico club", que mostró predisposición en poder sumar al experimentado jugador para la siguiente campaña. Adicionalmente, señalaron que su probable llegada a Perú, puede darse luego de haber destacado en el fútbol de su natal país.

"De acuerdo con reportes de la prensa peruana, el histórico club Alianza Lima ha mostrado un firme interés en el jugador de la Vinotinto de cara a la próxima ventana de transferencias, lo que podría significar su regreso al fútbol internacional tras un breve pero productivo paso por la Liga FUTVE", agregaron.

Darwin Machís: ¿en qué equipos ha jugado?