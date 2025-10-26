Universitario y su próximo gran reto este 2025 después de conquistar el tricampeonato

Universitario de Deportes está de fiesta pues se coronó como tricampeón de la Liga 1 a los 3053 metros de altura de Tarma, donde venció 2-1 a ADT en condición de visita por la fecha 16 del Torneo Clausura gracias a los goles de Matías Di Benedetto y Álex Valera en el segundo tiempo, dándole así una gran alegría a su numerosa hinchada.

A pesar de haber obtenido su estrella 29 faltando tres jornadas para el final del certamen, los dirigidos por Jorge Fossati ahora tendrán un gran y último reto en la presente temporada con el cual pueden cerrer con broche de oro un histórico año, pero que será complicado de alcanzar. A continuación, te contamos de qué se trata.

El próximo reto de Universitario este 2025 tras ser tricampeón

Con 39 puntos en la tabla de posiciones, la 'U' se ha hecho inalcanzable para el único rival que peleaba por el título del segundo certamen del año, Cusco FC. Esta cantidad de unidades las ha conseguido producto de 12 victorias y tres empates, importante estadística que es muy poco común ver en la Liga 1.

A partir de ahora, solo son dos encuentros los que deberá disputar el conjunto merengue y en estos podría entrar a la historia del campeonato nacional pues tiene la opción de convertirse en el primer equipo del fútbol peruano en terminar de manera invicta un torneo corto desde se impuso este sistema de competición en 1997.

Para que ello suceda, el club de Ate solo necesita una cosa, no perder sus próximas dos presentaciones ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental el viernes 7 de noviembre (fecha 18) y frente a Los Chankas en la siempre difícil Andahuaylas en el cierre del Clausura.