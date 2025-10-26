Presidente del Perú, José Jerí, felicitó a Universitario por lograr el tricampeonato

Universitario de Deportes se enfrentó a Asociación Deportiva Tarma en la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 y obtuvo una victoria de 2-1, lo que le permitió coronarse como tricampeón del fútbol peruano. En medio de las celebraciones, no faltó la presencia del presidente del Perú, José Jerí.

Presidente del Perú, José Jerí, dio firme saludó a Universitario por su tricampeonato

En el hotel donde Universitario de Deportes termina de celebrar antes de partir a Lima, los jugadores, en especial Aldo Corzo, recibieron una llamada inesperada: era el presidente del Perú, José Jerí, quien felicitó a los cremas por el tricampeonato.

Video: Universitario de Deportes

Según lo que refleja el video, Corzo conversó con Jerí, quien, fiel a su estilo, envió un gran saludo a todos los jugadores del equipo por haber obtenido el Torneo Clausura en Tarma.

Con movimientos en el brazo y una sonrisa de punta a punta, el presidente mostró su felicidad por el que también es su equipo de fútbol en el campeonato peruano.

Quien no dudó en disfrutar de este saludo fue Ancajima, el defensor de Universitario, comenzó a bailar tal cual lo hace el imitador del presidente a través de TikTok, lo que causó una sonrisa al mandatario.

Al final del multimedia, el capitán del equipo, Aldo Corzo, agradeció el gesto de José Jerí al llamar para felicitar a todo el plantel que se encontraba celebrando el tricampeonato nacional.

Es importante mencionar que durante una publicación antigua se supo conocer que el líder político era de Universitario. En su cuenta de 'X', José Jerí felicitó a Alianza Lima por ganar el Torneo Apertura, pero no dudó en asegurar que se "salvaron del quino". De esta manera, el presidente dejó en claro que hincha merengue.