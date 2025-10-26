Álex Valera anotó el 1-0 de Universitario, pero el VAR lo anuló por una mano previa - VIDEO

Universitario de Deportes y ADT viene disputando un emocionante partido en Tarma por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El cuadro crema salió con todo desde el arranque para lograr el triunfo que le de el tricampeonato y Álex Valera generó la felicidad de los hinchas con un gol que finalmente no subió al marcador.

Cuando el reloj marcaba los 23 minutos, los dirigidos por Jorge Fossati iniciaron una jugada combinativa que terminó con un pase de Andy Polo hacia la banda izquierda para 'Valegol', quien se internó hasta el área y sacó un remate colocado que entró a la portería adetina pese al intento del arquero Eder Hermosa por atajarlo.

Video: L1 MAX

La conquista del goleador merengue hizo que gran parte del estadio celebre eufóricamente. No obstante, el árbitro Kevin Ortega fue llamado por el VAR y se acercó a revisar la jugada, donde se percata que Valera se acomodó la pelota con la mano en la jugada previa, por lo que el juez FIFA volvió a la cancha y tomó la decisión de no convalidar el tanto.

Video: L1 MAX

Inmediatamente después de la decisión, los jugadores de la 'U' fueron a reclamarle a Ortega, pero este no cambio su postura y el juego se siguó desarrollando con normalidad. Andy Polo fue uno de los que protestó airadamente y ello hizo que recibiera una tarjeta amarilla.

ADT se puso en ventaja sobre el final del primer tiempo

Ese duro golpe chocó fuertemente a los futbolistas del elenco estudiantil, que perdieron la concentración en los últimos minutos y tras un tiro de esquina por derecha y posterior pivoteo de Mauro Da Luz, Anderson Santamaría mandó de cabeza la pelota a su portería a los 44' para poner en ventaja al 'Vendaval Celeste' antes del descanso.

Video: L1 MAX