Franco Velazco dio fuerte advertencia que no gustará a los hinchas de Alianza Lima: "Fábulas..."
El administrador de Universitario, Franco Velazco, fue directo y señaló que el objetivo para el próximo es lograr el tetracampeonato de la Liga. "Romper fábulas", expresó.
Universitario sigue haciendo historia en el fútbol peruano. El cuadro estudiantil ganó a ADT en Tarma y se coronó tricampeón de la Liga 1. En plena celebración, Franco Velazco, administrador de la 'U' no dudó en señalar que el objetivo para el 2026 es el tetracampeonato.
"Lo conversamos con Álvaro (Barco), semanas atrás, estamos apuntando seriamente al tetracampeonato, romper fábulas. Aspirar a seguir avanzando en Copa Libertadores y a seguir demostrando que la 'U' es el equipo más grande", expresó el administrador crema a L1 MAX.
En la entrevista, Velazco también reconoció la labor que realizó Jean Ferrari cuando estuvo a cargo del club y fue enfático en señalar la grandeza de Universitario en la historia del deporte nacional.
"Agradecer al Señor de Los Milagros que tiene su favorito en octubre (la 'U'). Universitario es la leyenda viva del fútbol peruano", sentenció el directivo del conjunto estudiantil.
El mensaje de Rodrigo Ureña tras el tricampeonato
Muy enfático, Rodrigo Ureña indicó que en los tres años que está en Universitario, los rivales del club crema señalaron varias cosas, pero el conjunto de 'Odriozola' ganó todos los campeonatos que están al frente.
"Hoy pudimos nuevamente darle una alegría a la gente. Hemos trabajado mucho, un montón, se hablaron un montón de estupideces. En tres años nadie nos pudo ganar, así de simple", señaló el volante chileño.
