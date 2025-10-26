0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1
EN VIVO
Universitario es tricampeón de la Liga 1

Franco Velazco dio fuerte advertencia que no gustará a los hinchas de Alianza Lima: "Fábulas..."

El administrador de Universitario, Franco Velazco, fue directo y señaló que el objetivo para el próximo es lograr el tetracampeonato de la Liga. "Romper fábulas", expresó.

Jesús Yupanqui
Franco Velazco aseguró que Universitario va por el tetracampeonato del fútbol peruano
Franco Velazco aseguró que Universitario va por el tetracampeonato del fútbol peruano | Créditos: Sebastián Blanco Salazar / URPI-LR
COMPARTIR

Universitario sigue haciendo historia en el fútbol peruano. El cuadro estudiantil ganó a ADT en Tarma y se coronó tricampeón de la Liga 1. En plena celebración, Franco Velazco, administrador de la 'U' no dudó en señalar que el objetivo para el 2026 es el tetracampeonato.

Álex Valera dio rotundo mensaje a todos sus críticos tras salir tricampeón: "Son..."

PUEDES VER: Álex Valera dio rotundo mensaje a todos sus críticos tras salir tricampeón: "Son..."

"Lo conversamos con Álvaro (Barco), semanas atrás, estamos apuntando seriamente al tetracampeonato, romper fábulas. Aspirar a seguir avanzando en Copa Libertadores y a seguir demostrando que la 'U' es el equipo más grande", expresó el administrador crema a L1 MAX.

En la entrevista, Velazco también reconoció la labor que realizó Jean Ferrari cuando estuvo a cargo del club y fue enfático en señalar la grandeza de Universitario en la historia del deporte nacional.

"Agradecer al Señor de Los Milagros que tiene su favorito en octubre (la 'U'). Universitario es la leyenda viva del fútbol peruano", sentenció el directivo del conjunto estudiantil.

El mensaje de Rodrigo Ureña tras el tricampeonato

Muy enfático, Rodrigo Ureña indicó que en los tres años que está en Universitario, los rivales del club crema señalaron varias cosas, pero el conjunto de 'Odriozola' ganó todos los campeonatos que están al frente.

"Hoy pudimos nuevamente darle una alegría a la gente. Hemos trabajado mucho, un montón, se hablaron un montón de estupideces. En tres años nadie nos pudo ganar, así de simple", señaló el volante chileño.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 y Clausura 2025: resultados de hoy de la fecha 16

  2. Jugadores de Universitario celebraron el tricampeonato con canción de Alianza e imitan festejo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano