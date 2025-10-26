Álex Valera dio rotundo mensaje a todos sus críticos tras salir tricampeón: "Son..."

Universitario de Deportes ganó 2-1 a ADT de Tarma y se consagró tricampeón del fútbol peruano tras salir victorioso en 2023, 2024 y ahora en 2025. Sin embargo, quien no se guardó absolutamente nada fue Álex Valera, quien tuvo una contundente respuesta contra todos sus críticos tras su paso por la selección peruana y su discusión con Hernán Barcos.

Álex Valera dio rotundo mensaje a todos sus críticos tras salir tricampeón con Universitario

Cuando Universitario se coronó campeón peruano, el periodista Gustavo Peralta conversó en caliente con Valera sobre qué le deja las críticas que ha tenido durante la temporada tras sus diferentes polémicas.

Video: L1MAX

"Yo dije que todo queda en el campo, son cosas que pasan. Todos los que hablan de mí o me critican, yo solamente me dedico a entrenar y trabajar para dar el 100 %, porque es lo único que importa acá", mencionó Alex Valera al ser consultado sobre sus críticas y la polémica con Barcos.

Este comentario del delantero de Universitario destaca que la discusión que tuvo con el jugador se quedó en el campo, por lo que no tiene nada más que decir al respecto.

Y sobre los hinchas o personas externas a Valera, mencionó que no le da tanta importancia, pues su mejor forma de hablar es mostrando su mejor rendimiento en cada partido.

Por lo que ganar el tricampeonato con Universitario es una gran forma de responderle a las personas que lo criticaron de forma rotunda en diferentes etapas de la Liga 1 o Copa Libertadores.

Al término de la entrevista, tuvo una conversación muy amena con su ex capitán de equipo, José Carvallo, quienes recordaron su etapa cuando ganaron el primer título de este tricampeonato nacional.