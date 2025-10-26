Di Benedetto anotó de cabeza el empate de Universitario y lo acerca al tricampeonato

Universitario de Deportes se enfrenta ante ADT por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 y sigue en la disputa de obtener el tricampeonato de la Liga 1 luego de anotar el gol del empate ante ADT tras un gran cabezazo de Matías Di Benedetto desde el Estadio Unión Tarma.

Matías Di Benedetto anotó el gol de Universitario ante ADT y lo pone más cerca del tricampeonato

A los 56 minutos del segundo tiempo, Matías Di Benedetto aprovechó la anticipación de Álex Valera tras un excelente tiro de esquina de Andy Polo y cabeceó de manera eficaz, logrando así anotar el gol del empate para Universitario frente a ADT.

Video: L1MAX

Este tanto llegó justo minutos después de que Jorge Fossati decidiera hacer cambios para que Universitario de Deportes pueda obtener la igualdad, ya que en el transcurso del partido se lo merecía.

Es por eso que, luego de un gol anulado por mano indebida de Álex Valera y un penal invalidado a José Carabalí, el equipo crema nunca se dio por vencido y concretó el gol del empate 1-1.

Tras el tanto, Fossati no dio marcha atrás a su decisión y concretó los cambios que tenía pensando para que el juego de Universitario ante Asocación Deportiva de Tarma mejore.

Edison Flores y Jairo Vélez entraron a la cancha luego de los goles de José Rivera y Jairo Concha, respectivamente, ya que no estaban teniendo un gran rendimiento durante los primeros 60 minutos del partido.

Universitario gana 2-1 a ADT de Tarma con gol de Álex Valera

Universitario vence 2-1 a ADT tras el gol de cabeza de Álex Valera, quien aprovechó un tiro libre y conectó el balón para derrotar al arquero del equipo tarmeño.

Video: L1MAX

Con este tanto y si el resultado sigue así, Universitario de Deportes podría coronarse como tricampeón del fútbol peruano de la Liga 1 y celebrar ante sus hinchas en el Estadio Unión Tarma.