Universitario de Deportes ganó 2-1 a ADT y se consagró tricampeón del fútbol peruano. Tras las celebraciones en el vestuario del Estadio Unión Tarma, ocurrió algo insólito: los jugadores festejaron con una canción emblemática de Alianza Lima y desde la distancia se escuchó una fuerte protesta por lo ocurrido.

Universitario sorprende al celebrar el tricampeonato con canción de Alianza Lima

Lo que parecía un momento de celebración pasó a ser un rato incómodo porque uno de los jugadores había puesto la canción clásica de Alianza llamada 'Gallo Negro' para festejar el título del 2025.

Video: Instagram de Edison Flores

La reacción de los futbolistas de Universitario fue preguntar qué ha pasado, mientras que en el rostro de Edison Flores se mostraba incomodidad y vergüenza por lo que acababa de suceder.

Jugadores de Universitario celebran el tricampeonato usando el paso de Fernando Gaibor

Sin embargo, este incidente no tuvo mayores consecuencias y los jugadores lograron cambiar la canción a tiempo. Lo que no pasaron por alto fue la imitación del paso de Fernando Gaibor al celebrar sus victorias en la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Video: Universitario de Deportes

En este video se puede ver cómo algunos de los jugadores del plantel de Universitario de Deportes bailan la polka crema con los mismos pasos del jugador de Alianza, Gaibor.

La cuenta merengue utilizó sus redes sociales para declarar que el baile que se distingue entre los demás tiene una razón y que los "tricampeones bailan como quieren".

Más allá de esta celebración, este es solo el comienzo de las celebraciones de Universitario, ya que la verdadera premiación se llevará a cabo el 7 de noviembre cuando el cuadro merengue juegue contra Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental con toda su hinchada.