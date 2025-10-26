- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Universitario
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Real Madrid vs Barcelona
- Melgar vs Sport Huancayo
- Alianza Lima
- CTS 2025
Jugadores de Universitario celebraron el tricampeonato con canción de Alianza e imitan festejo
Universitario de Deportes no deja de sorprender, y ahora utilizaron una canción icónica de Alianza Lima para celebrar el tricampeonato en los vestuarios de Tarma.
Universitario de Deportes ganó 2-1 a ADT y se consagró tricampeón del fútbol peruano. Tras las celebraciones en el vestuario del Estadio Unión Tarma, ocurrió algo insólito: los jugadores festejaron con una canción emblemática de Alianza Lima y desde la distancia se escuchó una fuerte protesta por lo ocurrido.
Universitario sorprende al celebrar el tricampeonato con canción de Alianza Lima
Lo que parecía un momento de celebración pasó a ser un rato incómodo porque uno de los jugadores había puesto la canción clásica de Alianza llamada 'Gallo Negro' para festejar el título del 2025.
Video: Instagram de Edison Flores
La reacción de los futbolistas de Universitario fue preguntar qué ha pasado, mientras que en el rostro de Edison Flores se mostraba incomodidad y vergüenza por lo que acababa de suceder.
Jugadores de Universitario celebran el tricampeonato usando el paso de Fernando Gaibor
Sin embargo, este incidente no tuvo mayores consecuencias y los jugadores lograron cambiar la canción a tiempo. Lo que no pasaron por alto fue la imitación del paso de Fernando Gaibor al celebrar sus victorias en la Copa Libertadores y la Sudamericana.
Video: Universitario de Deportes
En este video se puede ver cómo algunos de los jugadores del plantel de Universitario de Deportes bailan la polka crema con los mismos pasos del jugador de Alianza, Gaibor.
La cuenta merengue utilizó sus redes sociales para declarar que el baile que se distingue entre los demás tiene una razón y que los "tricampeones bailan como quieren".
Más allá de esta celebración, este es solo el comienzo de las celebraciones de Universitario, ya que la verdadera premiación se llevará a cabo el 7 de noviembre cuando el cuadro merengue juegue contra Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental con toda su hinchada.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50