¿A qué hora juega Universitario vs. ADT y dónde ver el partido que le puede dar el 'tri' a la 'U'?

El sueño de todo hincha crema se puede volver realidad en la 'Perla de los Andes' este domingo 26 de octubre. En una plaza complicada como es el Estadio Unión Tarma, Universitario buscará lograr los tres puntos ante ADT que los coronará como los campeones del Torneo Clausura y por ende, tricampeones de la Liga 1.

¿Cuándo juega Universitario vs. ADT?

El partidazo entre Universitario contra ADT se realizará en el Estadio Unión Tarma este domingo 26 de octubre y es válido por la fecha 16 del Torneo Clausura.

¿A qué hora juega Universitario vs. ADT?

El partido entre Universitario contra ADT, que se realizará en Tarma, está pactado para iniciar a las 3:00 p.m. Conoce los horarios en el resto de Latinoamérica.

México: 2:30 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 3:30 p. m.

Venezuela y Bolivia: 4:30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 4:30 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:30 p. m.

España: 10:30 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs. ADT por Torneo Clausura 2025?

La transmisión del partido entre Universitario vs. ADT EN VIVO ONLINE GRATIS estará disponible por la señal de L1 MAX, canal que tiene los derechos televisivos del conjunto tarmeño. Lo encuentras en exclusiva mediante los operadores oficiales como: DirecTV, Claro TV, Mi Fibra, Zapping y Win TV.

ADT vs Universitario: Entradas

Es importante señalar que las entradas para el partido entre ADT contra Universitario que se realizará en Tarma están agotadas.

Occidente butacas:120.00 soles (agotado)

Occidente: 100 soles (agotado)

Oriente: 100 soles (agotado)

Planes para ver L1 MAX el partido Universitario vs. ADT

Estos son los planes que tiene L1 MAX para ver el partido de Universitario vs Sporting Cristal y los demás encuentros de la Liga 1 2025:

L1 MAX Full: 49.90 soles por mes

L1 MAX Móvil: 22.99 soles por mes

L1 MAX Full: 359 soles por año | En caso desees el paquete anual y no mensual

¿Cómo ver L1 MAX EN VIVO por internet el partido Universitario vs ADT?

Puedes ingresar a la página web www.l1max.com y disfrutar del contenido desde tu celular o L1MAX (Plan Móvil), disponible para que accedas desde cualquier dispositivo y en cualquier parte del mundo.

Canales de transmisión para ver Universitario vs. ADT

Estos son los canales internacionales que transmitirá EN VIVO el partido entre Universitario vs. ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025:

Canadá: Fanatiz

México: Fanatiz México

Perú: L1 MAX, L1 PLay

Puerto Rico: Fanatiz USA, NAICOM, FOX Deportes

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, Amazon Prime Video, FOX Sports, FOX One, FOX Deportes

¿Qué necesita Universitario para ser tricampeón de la Liga 1?

Universitario está a un paso de llevarse el título del Torneo Clausura y de la Liga 1, por tercera ocasión consecutiva. Los cremas están a diez puntos de Cusco FC, su más cercano perseguidor en la tabla de posiciones.

Hay varios panoramas que le pueden dar el título a la 'U' este domingo 26 de octubre. El primero es que Cusco FC pierda ante Atlético Grau, si pasa eso, Universitario será tricampeón sin jugar ante ADT.

En el caso de que Cusco sume ante Grau, la 'U' tiene que derrotar a ADT para llevarse el tricampeonato. Otro resultado obligaría suspender las celebraciones contra Garcilaso en el Monumental.