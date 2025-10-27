Fue campeón con Cristal y ahora celebra por todo lo alto el 'tri' de Universitario: "Soñé con..."

Con goles de Di Benedetto y Álex Valera, Universitario confirmó lo inevitable; conseguir el ansiado 'tri'. Aunque la celebración oficial recién podrá ser en su partido en el Monumental ante Deportivo Garcilaso, Jesús Castillo, ex jugador de Sporting Cristal, no dudó en destacar que siempre soñó con ser parte del equipo crema.

Debido a las ausencias de Rodrigo Ureña, Jesús Castillo logró ganarse el puesto de '5' en Universitario y al igual que todos los jugadores, supo responder en momentos clave de la temporada. Tras haber vestido la camiseta de Sporting Cristal, el joven volante dejó claro una vez más que su corazón siempre fue crema.

Jesús Castillo celebra tricampeonato de Universitario

Tras salir campeón con Universitario, Jesús Castillo se olvidó su pasado en Sporting Cristal y celebró por todo lo alto el nuevo título de los dirigidos por Jorge Fossati. El volante de 24 años resaltó la dificultad de jugar en la altura, pero que finalmente pudieron conseguir el objetivo.

"Sabíamos que iba a ser muy difícil y más en altura, más que no veníamos ganando aquí. Claro que lo soñaba, para eso vine, para salir campeón. Sé lo que pueden dar los compañeros y se demostró en el campo", señaló para Movistar Deportes.

(Video: Movistar Deportes)

Jesús Castillo ha pasado por clubes como Sporting Cristal y Gil Vicente F.C. antes de su llegada a Universitario, club que según el mismo futbolista soñó con jugar y que ahora cumplió su deseo de salir campeón.