Liga 1: ¿Qué equipo fue el último tricampeón en el fútbol peruano?

Nos encontramos en la recta final del Torneo Clausura y Universitario de Deportes parte como el máximo favorito para quedarse con el título de la Liga 1 2025. Los cremas están a solo seis puntos de alcanzar el tricampeonato nacional, una hazaña que ningún equipo peruano logra desde hace varios años. ¿Cuál fue el último club en conseguirlo?

La hinchada merengue vive un momento de ilusión tras el triunfo por 2-1 ante Ayacucho FC en el Estadio Nacional, resultado que deja a Universitario a solo un par de victorias de conquistar una nueva corona y alcanzar el tan anhelado tricampeonato. Un logro histórico, considerando que han pasado 25 años desde la última vez que un club peruano lo consiguió.

El último club peruano en alcanzar un tricampeonato nacional

Para encontrar al último tricampeón no hay que retroceder mucho, ya que fue el propio Universitario de Deportes el que firmó esta hazaña. El conjunto crema logró el tricampeonato en las temporadas 1998, 1999 y 2000, bajo las direcciones técnicas de Oswaldo Piazza, Miguel Company y Roberto Chale, respectivamente. Desde entonces, ningún otro equipo ha logrado repetir tal gesta.

Universitario está a solo dos victorias de lograr el tricampeonato nacional.

El club que estuvo cerca de lograr tal hazaña fue Alianza Lima, que logró ser bicampeón en 2021 y 2022. Sin embargo, no pudieron lograr la hazaña en 2023, tras perder ante Universitario en la gran final por 3-1 en el marcador global.

Hoy, los cremas están nuevamente a las puertas de escribir una página dorada en su historia, con figuras como Matías Di Benedetto, Aldo Corzo, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Álex Valera, entre otros, como protagonistas en cada uno de sus campeonatos. Además, de lograr un nuevo título supondrá el segundo que logran al mando del DT Jorge Fossati.

Partidos que le quedan a Universitario para conseguir el tricampeonato de la Liga 1

Universitario solo necesita sumar seis puntos de los doce en disputa para coronarse nuevamente campeón nacional. Estos son los encuentros que restan en su camino hacia el tricampeonato: