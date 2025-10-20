Juega en Genoa de Italia, tiene nacionalidad marroquí y ahora confirmó que jugará por Perú

La selección peruana sigue buscando los mejores jugadores en el mundo que cuenten con la nacionalidad peruana y un página de scout llamado 'Peruanos en el mundo' descubrió a un futbolista que cuenta con la nacionalidad de Perú, Italia y Marruecos e incluso juega en el Genoa Sub-18: Estamos hablanado de Soufian Rahim Delgado y confirmó que aceptaría un llamado de la Bicolor.

Soufian Rahim Delgado, 'joya' de Genoa Sub-18, confirmó que jugará por la selección peruana ante un llamado

El periodista Gian Franco Zelaya informó a través de su cuenta de X que tuvo una conversación con Soufian y le confirmó que jugaría por la selección peruana en caso lo contacten para una futura convocatoria.

Soufian Rahim Delgado, futbolista de Genoa Sub-18, reveló que aceptará un llamado a la selección peruana.

“Me gustaría mucho aceptar el llamado de la selección peruana, si hay una oportunidad. Sería muy feliz. Tengo pasaporte peruano vigente", le dijo Soufian Rahim Delgado al periodista dedicado en peruanos en el exterior.

Además, confirmó que tiene el pasaporte peruano vigente para un eventual viaje a territorio de Perú ante un llamado de la selección de menores.

Actualmente, Soufian Rahim Delgado juega en el Genoa Sub-18 y fue fichado en un concurso donde los scouts del club italiano seleccionan a un futuro talento con gran potencial.

Si el futbolista de 17 años sigue obteniendo buen rendimiento puede ser llamado al equipo principal de Genoa de Italia y hasta un llamado a la selección de Italia, Perú o Marruecos.