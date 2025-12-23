Alianza Lima y la otra dura sanción tras polémica ante Universitario en la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima y Universitario se enfrentaron en un vibrante encuentro por la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, dejando a las blanquiazules con la victoria por 3-0. Sin embargo, la polémica que se generó en el primer set con el cuadro ‘íntimo’ causó revuelo, abriendo debate entre ambas hinchadas.

Y es que el entrenador Facundo Morando, en su intento por ordenar a su equipo, dejó a cuatro extranjeras en la cancha, por lo que la ‘U’ afirmó que reclamará los tres puntos tras su derrota. En ese contexto, se conoció una nueva sanción para el elenco victoriano días después del compromiso.

Alianza Lima afrontará una fuerte sanción tras el clásico

Resulta que Alianza Lima mandó a declarar al técnico Facundo Morando en lugar de la figura del partido, Maria Alejandra Marin. El estratega dejó un mensaje fuerte y claro sobre la polémica por haber dejado a cuatro extranjeras en el campo: “Capaz que ellos quieren reclamar y quieren ganar el partido de esa manera. Nosotros lo ganamos en la cancha y lo ganamos muy bien“.

Esto le costó al club una multa económica considerable de 2 UIT, equivalentes a 10 mil 700 soles, debido al incumplimiento a las bases de la Liga Peruana de Vóley. No cabe duda que el elenco blanquiazul se verá afectado en lo económico luego de haber conseguido una contundente victoria.

Pese a ello, el conjunto blanquiazul demostró ser un serio candidato para quedarse con el título nacional del campeonato nuevamente, ilusionando a toda su hinchada.