La publicación de Alianza Lima tras el tricampeonato de Universitario: "Ya..."

Se acabó la temporada en teoría, ya que Universitario de Deportes salió tricampeón del fútbol peruano al llevarse el Torneo Clausura, y por consecuente la Liga 1. Tras ello, muchos hinchas quedaron sorprendidos con el pronunciamiento de Alianza Lima en sus redes sociales, donde dejó un particular mensaje dirigido a su numerosa afición.

Si bien la 'U' se manifestó con distintos post, el máximo rival no hizo nada parecido y decidió guardar silencio, al menos en su cuenta oficial de fútbol. Sin embargo, en cuanto a vóley las íntimas si se pronunciaron con una publicación que emocionó a sus seguidores, o al menos hizo que olviden por un momento que el 'compadre' obtuvo el título de balompié por tercer año consecutivo.

Alianza Lima dejó mensaje en redes sociales

"Ya llegaron las bicampeonas al Dibós", publicó Alianza Lima en 'X', destacando que sus jugadoras se hicieron presentes para la Noche Blanquiazul 2025, donde se presentó al plantel que disputará la Liga Peruana de Vóley y que también competirá en el Mundial de Clubes durante el mes de diciembre. Las dirigidas por Facundo Morando enfrentaron a River Plate en un encuentro amistoso lleno de emociones.

Alianza Lima y su mensaje en redes sociales.

Si bien el post no tiene nada que ver con Universitario de Deportes, sí fue el primer mensaje de Alianza Lima como institución luego de que se concretara el tricampeonato, por lo que quedará para la historia. En cuanto al partido de las blanquiazules, vencieron por 3-1 a las argentinas y le dieron una enorme alegría a sus aficionados.

Recordemos que las íntimas se preparan no solo para la Copa del Mundo, sino para también luchar por el tricampeonato nacional, ya que viene alzándose por encima de todos los clubes en las temporadas 2023/2024 y 2024/2025 de la Liga Peruana de Vóley. Finalemnte, es importante indicar que el torneo peruano inició hoy y, debido a la Noche Blanquiazul, Facundo Morando envió un equipo alterno para enfrentar a Kazoku No Peru, pero aún así vencieron cómodamente 3-0 y demostraron que están a otro nivel en el certamen doméstico.