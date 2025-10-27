Platense de Juan Pablo Goicochea oficializó salida de importante elemento: "Le deseamos éxitos"

Platense equipo donde juega actualmente el futbolista con pasado en Alianza Lima, Juan Pablo Goicochea hizo oficial la destitución del estratega Cristian 'Kily' González después de la dura goleada que sufrió el plantel frente a Independiente por el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. ¿Ya hay nuevo técnico?

Platense anunció salida oficial en plena Liga Profesional Argentina 2025

Mediante sus redes sociales, el 'Calamar' anunció la salida del técnico de 51 años, asimismo indicaron que pasó a despedirse de todo el elenco argentino mientras se alistan para el próximo choque contra Sarmiento.

"Cristian González dejó de ser el entrenador de Platense. Esta mañana pasó a despedirse del plantel en el predio Doble Cinco. Le deseamos éxitos a él y a su cuerpo técnico para lo que venga", precisó el club en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Platense anunció la salida de su técnico tras malos resultados

Cabe recordar que González estuvo cuatro meses al mando de Platense, sin embargo, los recientes resultados en la liga argentina hicieron que finalmente la directiva se decida por ponerle fin a su etapa. Y es que de los últimos 5 compromisos registra 3 derrotas y 2 empates. Mientras que, el triunfo que más se le recuerda ocurrió el pasado 14 de septiembre por 2-1 frente a Defensa y Justicia por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

Cristian González se pronunció tras su salida de Platense

En una entrevista con Sportscenter de ESPN, el DT argentino rompió su silencio y lamentó no haber podido lograr una buena campaña con el 'Calamar' esta temporada. "Uno entiende que los resultados no eran los que habíamos buscado en todo el campeonato y ahí se toma la decisión de echarme del club", manifestó.

¿Qué se sabe sobre el reemplazo de Cristian González en Platense?

Según informó Platense de Argentina en sus redes sociales, Guillermo Báez y Hernán Lamberti se encuentran como entrenadores interinos luego de la destitución de Cristian González. Los acompañan Rodrigo Méndez, Esteban Daneri y Marcelo Salgueiro.