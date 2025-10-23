Fue el gran deseo de Cristal y ahora reveló su anhelo de jugar por Alianza Lima: "Me gustaría..."

Sporting Cristal lo tuvo en la mira para convertirse en su fichaje estrella para luchar por el título del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, la negociación no llegó a concretarse. Ahora, en medio de la intensa disputa por los refuerzos de cara a la próxima temporada, este reconocido futbolista sorprendió al revelar su deseo de jugar por Alianza Lima, generando gran revuelo entre los hinchas.

Juan Pablo Goicochea es uno de los jóvenes delanteros peruanos con mayor proyección y llamados a dejar huella en el fútbol nacional. Sin embargo, su presente en Platense no atraviesa el mejor momento, ya que apenas ha sumado minutos en la presente temporada.

Durante una entrevista con 'Radio Ovación', el atacante de 20 años fue consultado sobre la posibilidad de regresar a Alianza Lima para una segunda etapa. Ante ello, Goicochea sorprendió al confesar que volver a vestir la camiseta blanquiazul es uno de sus grandes deseos.

Juan Pablo Goicochea reveló su deseo de volver a jugar con Alianza Lima. Foto: Líbero

“Hoy por hoy prefiero quedarme fuera, pero no le cierro las puertas al fútbol peruano, y menos a Alianza Lima. Siempre me queda la espinita de haber tenido más partidos en Primera; me gustaría en algún futuro volver a Alianza”, expresó el delantero.

No obstante, el joven futbolista aclaró que, por ahora, su prioridad es consolidarse en el extranjero y ganar experiencia internacional. Además, su reciente convocatoria a la selección peruana refuerza su intención de seguir creciendo fuera del país antes de pensar en un eventual retorno a la Liga 1.

Juan Pablo Goicochea fue pretendido por Sporting Cristal

Ante la falta de minutos de Juan Pablo Goicochea en su actual club, a mediados de temporada surgió la opción de que pueda firmar por Sporting Cristal y tenga mayor rodaje en plena etapa de crecimiento en su carrera.

De hecho, el periodista Gustavo Peralta confirmó esta posibilidad y señaló que iba a poder jugar con los rimenses. Sin embargo, las negociaciones no fueron fructíferas y el jugador decidió seguir jugando en el fútbol argentina en busca de protagonismo.

Juan Pablo Goicochea opinó de su falta de minutos

De igual forma, el delantero se refirió ante los escasos minutos que ha tenido con Platense desde su llegada al club. Goicochea indicó que por el momento se mantiene jugando en la reserva del club argentino en busca de seguir con ritmo deportivo.

“Es un tema complicado y delicado, en su momento lo hablaré. Por ahora prefiero no comentar mucho sobre eso. No he conversado con mis representantes hoy en día; es un tema que se llegó a solucionar. Si bien estoy sumando minutos en Reserva, me siento listo y preparado para estar en Primera División. Sigo enfocado acá, trabajando día a día; lo que pase afuera lo ve mi representante”, aseveró.