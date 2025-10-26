Prensa brasileña dio rotunda calificación a Erick Noriega pese a triunfo de Gremio: "Golpeo y..."

Gremio se reencontró con una victoria 3-1 en el Brasileirao 2025 ante Juventude por la fecha 30 del campeonato. Carlos Vinícius fue el héroe del partido al marcar un hat-trick para el elenco de Porto Alegre que se afianza en la tabla de posiciones con 39 puntos y sigue en la pelea por clasificar a un torneo internacional.

Medio brasileño y su tajante calificación a Erick Noriega pese a triunfo de Gremio

El defensor peruano Erick Noriega volvió a ser ratificado como titular en este compromiso por el entrenador Mano Menezes, y evidentemente la prensa brasileña no dudó en referirse a su rendimiento durante los 90 minutos.

Erick Noriega fue titular en la victoria de Gremio frente a Juventude

En esta oportunidad, el reconocido medio Globo Esporte señaló que el 'Samurái' tuvo una aceptable labor en el juego aéreo. Sin embargo, cierta implicancia en el único tanto que marcó el conjunto rival.

"Bueno en el golpeo y en los pases aéreos, desvió de forma incompleta la jugada que derivó en el gol de Juventude", precisaron. Asimismo, Noriega recibió un puntaje de 5.5, teniendo en cuenta su reciente desempeño.

Calificación de la prensa brasileña a Erick Noriega tras duelo entre Gremio vs Juventude/Foto: Globo Esporte

Estadísticas de Erick Noriega con Gremio ante Juventude

Según reportes estadísticos, Erick Noriega tuvo 58 toques de balón, 83% de precisión, 6 despejes, 4 recuperaciones, además participó de un pase clave para su equipo contra Juventude. Con estos números ahora, el ex Alianza Lima lleva en su cuenta personal 10 compromisos, y un promedio de 3,841 minutos.

¿En cuánto se cotiza Erick Noriega?

De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, el 'Samurái' permanece tasado en la actualidad en 2 millones de euros, luego de su gran presente con Gremio de Brasil. De la misma manera, también hay que recordar que tiene contrato hasta fines de 2028.