¡Confirmado! DT de Gremio tomó drástica medida con Erick Noriega tras goleada frente a Bahía

HOY domingo 26 de octubre, Gremio de Erick Noriega recibe en el Arena do Gremio a Juventude por la fecha 30 del Brasileirao 2025. El 'Tricolor Gaucho' viene de una dura goleada 4-0 contra Bahía; por lo que, ahora previo al enfrentamiento se conoció la medida que acaba de tomar el técnico Mano Menezes con el popular 'Samurái'.

La decisión que tomará el DT de Gremio con Erick Noriega ante Juventude

Según el último reporte de la prensa brasileña, pese a la derrota contra el 'Escuadrón de Acero', el estratega se mantiene firme y decidió que el exzaguero de Alianza Lima continúe siendo titular en la primera línea, junto con el argentino Walter Kannemann.

Erick Noriega seguirá siendo titular ante Juventude por el Brasileirao 2025/Foto: X

De la misma forma, el prestigioso medio Globo Esporte se refirió a las vueltas de Volpi, y Cuella con Arthur en el mediosector. Así como, Alysson, quien tiene chances de jugar por una de las bandas al superar una lesión.

Globo Esporte se refirió a la titularidad de Erick Noriega ante Juventude

"Mano Menezes verá el regreso de al menos tres titulares. El portero Tiago Volpi, recuperado de una lesión muscular, sustituirá a Gabriel Grando. En el mediocampo, se espera que la dupla defensiva esté formada por Cuéllar y Arthur. Dodi, dado de baja tras cumplir una suspensión en la última jornada, es una opción para el colombiano. En ataque, Alysson asumirá la banda derecha tras recuperarse de unas molestias en el gemelo", indicaron.

Números de Erick Noriega con Gremio este 2025

Acorde a las estadísticas, luego de su llegada al elenco de Porto Alegre, el también pivote registra 9 compromisos oficiales en el Brasileirao 2025. Por ahora no tiene goles ni asistencias, pero sí un aproximado de 754 minutos, que lo afianzan como titular esta temporada.

Valor en el mercado de Erick Noriega

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, el 'Samurái', Erick Noriega se cotiza actualmente en 2 millones de euros a sus 24 años. Esta importante cifra es la más alta que ostenta el defensa de la selección peruana en su carrera profesional.