Prensa brasileña da firme calificación a Erick Noriega tras dura derrota de Gremio: "Fue..."

Gremio de Porto Alegre sufrió una aplastante derrota en su visita a Bahía por la fecha 29 del Brasileirao 2025. Con Erick Noriega desde el arranque, el 'Tricolor Gaúcho' sucumbió ante el poderío del 'Esquadrão de Aço', que le endosó un contundente 4-0, lo cual fue motivo de muchas críticas por parte de sus hinchas.

Además, la prensa brasileña también fue muy dura con los dirigidos por Mano Menezes. Entre ellos se encuentra el reconocido portal Globo Esporte, que tras el compromiso analió el rendimiento de todos los futbolistas del 'Maior do Sul', dandole una contundente calificación al futbolista peruano.

La calificación que le puso Globo Esporte a Erick Noriega tras derrota de Gremio

El 'Samurai' arrancó las acciones como volante defensivo y después lo ubicaron como zaguero central. Ese movimiento táctico fue recalcado por el citado medio, que mencionó que el sistema que utilizó el estratega brasileño lo hicieron ver mal durante el tiempo que estuvo en cancha y lo consideró uno de los responsable en el tercer gol de Bahía.

"Comenzó como mediocampista defensivo y pasó a la defensa tras la salida de Marcos Rocha. Sucumbió al sistema y fue superado en el tercer gol", señaló Globo Esporte en su web oficial, colocándole al ex Alianza Lima una calificación de 4 puntos, uno de los más bajos de todo el equipo.

Globo Esporte le puso 4 puntos a Erick Noriega y lo responsabilizó del tercer gol de Bahía. Foto: Globo Esporte

Hinchas de Gremio arremetieron con DT de Gremio por poner a Noriega de volante

Después de la derrota, Mano Menezes estuvo en el centro de las críticas despiadas por parte de los hinchas, quienes no solo le reclamaron por el planteamiento que usó, sino además porque colocó a Noriega como mediocampista de contención cuando sus mejores presentaciones con Gremoio fueron en la defensa.

"Noriega estaba jugando bien en defensa, pero Mano lo adelanta en un partido muy difícil. No era momento de andarse con rodeos", "¡Cambió la alineación y puso a Noriega como mediocampista defensivo! Cuando Mano comete un error, no se anda con rodeos" o "El problema es que tenemos un burro poniéndolo de titular (a Kanneman) y poniendo a Noriega en el medio" son los comentarios que se leen en la red social X.

Estadísticas de Erick Noriega en la derrota de Gremio ante Bahía

Erick Noriega estuvo en cancha 79 minutos ante Bahía y fue reemplazado por Joao Lucas. Durante el tiempo que estuvo en el campo de juego tuvo algunas estadísticas importantes, según datos del portal Sofascore: dos intercepciones, cinco despejes, dos remates bloqueados, dos recuperaciones de balón y dos duelos ganados de siete posibles (uno aéreo y otro en el suelo).