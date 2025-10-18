DT de Gremio dejó rotundo comentario sobre nivel de Erick Noriega ante Sao Paulo: "Muy..."

Gremio logró una valiosa victoria por 2-0 ante Sao Paulo en la reciente jornada del Brasileirao, resultado que les permitió escalar posiciones y alcanzar puestos de torneo internacional. Uno de los más destacados fue Erick Noriega, quien fue titular y jugó durante todo el encuentro, dejando un sólido rendimiento en defensa. Tras ello, el técnico Mano Menezes, sorprendió al opinar con firmeza sobre el peruano.

El ‘Samurái’ continúa dando que hablar en el fútbol brasileño, donde mantiene un rendimiento sólido desde su llegada a mitad de año, despertando elogios tanto de la prensa local como de los hinchas. El defensor peruano se ha consolidado como titular indiscutible en la línea de fondo del ‘Tricolor’.

DT de Gremio dejó rotundo comentario sobre nivel de Erick Noriega

Una vez finalizado el partido, durante la conferencia de prensa, el entrenador Mano Menezes fue consultado sobre los puntos más fuertes del equipo y no dudó en destacar la fortaleza defensiva del plantel, con Erick Noriega como una de las piezas más destacadas.

Erick Noriega volvió a ser titular con Gremio y destacó en la victoria ante Sao Paulo. Foto: Gremio

"Confiamos en todos. Ambos (Erick Noriega y Wagner Leonardo) jugaron muy bien en la defensa", señaló el estratega brasileño, resaltando el gran desempeño del zaguero de la selección peruana.

Cabe destacar que Noriega se ha ganado la total confianza de su entrenador, quien lo respaldó firmemente incluso cuando cometió dos penales en contra semanas atrás. Además, Menezes ha optado por ubicarlo con mayor frecuencia en el mediocampo, aprovechando su polifuncionalidad y capacidad táctica.

Asimismo, en el partido ante Sao Paulo, Erick Noriega dejó grandes números ganando todos sus duelos en defensa y siendo una de las principales salidas de balón del equipo con un 85 % de pases, recibiendo una calificación de 7 puntos por Sofascore.

Estadísticas de Erick Noriega con Gremio

El 'Samurái' ha demostrado ser uno de los jugadores con más proyección en el fútbol peruano, pues desde su llegada al cuadro brasileño se ha consolidado como un titular. Durante esta temporada, ha jugado 8 partidos con la camiseta de Gremio, sumando un promedio de 675 minutos en el campo, donde aún no ha podido registrar ni goles ni asistencias.