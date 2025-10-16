Prensa brasileña da firme calificación a Erick Noriega tras victoria de Gremio: "Nivel de..."
Erick Noriega, ex Alianza Lima, jugó los 90 minutos del Gremio vs Sao Paulo por el Brasileirao. El reconocido medio Globo Esporte no calló y calificó al peruano.
Este jueves 16 de octubre, Gremio afrontó un complicado partido ante Sao Paulo por la fecha 28 del Brasileirao. Erick Noriega volvió a ser titular en este choque que fue favorable para el 'Tricolor' en su afán de lograr puestos a torneos internacionales. Tras su rendimiento en el Arena do Gremio, la prensa brasileña no calló para hacer pública su calificación.
El reconocido medio "Globo Esporte", no dudó en darle una puntuación a nuestro compatriota, así como hacer público la valoración que le dieron sus seguidores a Noriega. Para la prensa brasileña, la calificación es de 6.0, mientras que los aficionados le dieron un 8.0.
Adicional a ello, el artículo del medio de Brasil deja unas palabras por el juego de Erick Noriega, en el que destaca su buen nivel que se sostiene con el pasar de jornadas. Asimismo, hubo un momento que dejó de ser central para ubicarse en el mediocampo, lo que hizo despertar la admiración de los periodistas.
"Mantuvo su nivel de buenas actuaciones, con buena anticipación y cobertura. Noriega se desplazó al centro del campo y el equipo recuperó el control de los ataques del rival", se lee en la calificación del reconocido portal.
Globo Esporte da firme calificación para Erick Noriega.
