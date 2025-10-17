Quispe debutó en la derrota de Sydney por la A League y portal extranjero le dio llamativo puntaje

El día tan soñado llegó. Piero Quispe hizo su debut oficial con Sydney FC, sin embargo, no fue como esperaba ya que su equipo perdió 2-1 ante Adelaide United en el Hindmarsh Stadium por la primera fecha de la Primera División de Australia. Al término del encuentro, Sofascore le dio un firme puntaje el mediocampista ofensivo.

Sofascore dio sorpresivo puntaje a Piero Quispe tras su estreno con Sydney FC

El reconocido portal calificó con 6.5 de valoración al volante de 24 años, luego de tener sus primeros minutos en la A-League 2025-26 con los 'Sky Blues'. Vale mencionar que, Quispe jugó de titular hasta los 80 minutos y después tuvo que ser sustituido por el centro delantero, Patrick Wood.

Con relación a su nivel mostrado en el trámite del partido, el 'Chico Maravilla' no decepcionó puesto que, participó de 6 recuperaciones y tuvo un 92% de precisión de balón. Además, por si fuera poco, ganó 3 de 10 duelos individuales.

Piero Quispe debutó oficialmente con Sydney FC en la A-League

El peruano logró su tan anhelado estreno con Sydney FC, luego de haberse mostrado en los últimos dos amistosos contra Central Coast Mariners y Perth Glory. De esta forma, su actual entrenador Ufuk Talay confirmó la presencia del '7' del plantel desde el arranque del compromiso.

Próximo partido de Sydney FC en la A-League 2025-26

Los 'Sky Blues' tendrán que pasar la página inmediatamente, ya que el próximo sábado 25 de octubre deberán recibir en el Allianz Stadium – Sydney's a Central Coast Mariners, elenco donde juega en la actualidad el recordado guardameta australiano Andrew Redmayne, quien dejó sin Mundial de Qatar 2022 a la selección peruana.

Valor en el mercado de Piero Quispe

Según el reconocido portal internacional, Transfermarkt, el volante Piero Quispe ostenta una actual cotización de 2.50 millones de euros en el mercado de pases. Sin embargo, hay que precisar que este valor viene en disminución, pues en el 2024, obtuvo unos 2.80 millones de euros con Pumas UNAM de México.