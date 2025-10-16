Jugador de Sydney FC sorprende con revelación sobre fichaje de Piero Quispe: "La diferencia..."

El buen rendimiento de Piero Quispe en Universitario de Deportes hizo que finalmente se concrete su gran salto a nivel internacional y tras pasar por el fútbol mexicano, ahora, el jugador peruano de 24 años llegó a la liga de Australia para seguir demostrando su buen nivel. Joe Lolley del Sydney FC se refirió a la llegada de Quispe al club.

En el inicio de la nueva temporada de la liga de Australia, Joe Lolley hizo un repaso por los errores que se tuvieron hace unos meses y que podrían dejarse atrás completamente con las incorporaciones de los nuevos futbolistas, como lo es el caso de Piero Quispe. Sydney FC se estará enfrentando a Adelaide United en busca de empezar de la mejor manera.

"Hemos mejorado la plantilla este año y hay una actitud renovada. Todos estamos unidos y en sintonía, y eso será muy positivo para nosotros", explicó para en canal de YouTube de Sydney FC.

Joe Lolley habla sobre llegada de Piero Quispe a Sydney FC

Además de la llegada de Piero Quispe, Sydney FC también se ha reforzado con otros experimentados futbolistas que buscan ayudar para alcanzar el objetivo de campeonar en el campeonato local. A cada uno de ellos, como Víctor Campuzano, Al Hassan y Abel, el experimentado futbolista, Joe Lolley, los ve que llegan para ofrecer mucha calidad.

"La incorporación de Marcel, Alex Grant, Rhyan Grant y Ben Garuccio nos aporta eso. También hemos añadido calidad ofensiva con Víctor Campuzano, Piero Quispe, Al Hassan y Abel: jugadores que pueden marcar, asistir y estirar el juego de los equipos", indicó Lolley, quien se refirió a Quispe como 'Young Piero' por su edad y aseguró que será del encanto de los hinchas.

¿Cuándo jugará Piero Quispe con Sydney FC?

La A-League, liga de Australia, iniciará el viernes 17 de octubre para Sydney FC. Se espera que para este partido inicial se cuente con Piero Quispe como titular o que entre a los planes de técnico para iniciar de la mejor manera el torneo local.