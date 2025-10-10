Nuevo futbolista peruano integrará el Sydney FC de Australia junto a Piero Quispe

Hace unos meses el fútbol nacional se llevó una sorpresa debido a que Piero Quispe dejó Pumas UNAM de la Liga MX, México, pero no para migrar a una mejor competición sino para irse hasta el Sydney FC de la A-League, Primera División de Australia. Más allá de si fue una buena decisión o no, ahora se supo que el ex Universitario de Deportes no estará solo debido a que otro jugador peruano también integrará al equipo australiano para la presente temporada.

Como sabemos, el volante de la selección peruana tendrá su primera experiencia fuera del continente, ya que previamente se encontraba en la sección norte de América, y la hinchada está dividida entre quienes creen que retomará su mejor versión y aquellos que consideran un retroceso en su carrera profesional. Lo que pocos saben es que en los 'Sky Blue' también milita otro compatriota que esta campaña subirá al primer equipo.

Nos referimos a Nickolas Alfaro, mediocampista de 17 años que juega en el Sydney FC y podría contar con minutos en la A-League. Si bien nació en Australia, cuenta con raíces peruanas como Gianluca Lapadula y Oliver Sonne, por lo que en un futuro podría defender la Bicolor y Piero Quispe será vital para convencerlo de ello, ya que ha formado parte de las divisiones menores de la selección australiana.

Nickolas Alfaro es la promesa del Sydney FC

El futbolista llegó a la academia del club con apenas 11 años y ha pasado por todas las categorías de la institución deportiva, destacando cada temporada y por ello lo han ido ascendiendo sin pausa. Como se mencionó anteriormente, ha sido convocado a la Sub-15 de Australia, pero todavía puede ser convocado a la selección peruana debido a que no ha disputado partidos oficiales con la absoluta.

Nickolas Alfaro en Sydney FC.

Incluso, en enero del presente año firmó su primer contrato profesional y se mostró sumamente feliz. "Soy fanático desde que soy joven y es increíble llevar el escudo y representar al club profesionalmente. Soy un mediocampista central al que le gusta tener el balón, avanzar y crear ocasiones. También trabajo mucho en defensa", indicó Nickolas Alfaro tras ascender al primer equipo del Sydney FC.