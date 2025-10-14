¿A qué hora juegan Colombia vs Argentina y dónde ver el partido del Mundial Sub-20?

El Mundial Sub-20 viene regalando momentos icónicos que pasarán a la historia. Tanto Colombia como Argentina tienen el mérito absoluto de estar en la semifinal. Ambos equipos buscan llegar a la final a la espera de Marruecos o Francia. Conoce dónde se podrá ver EN VIVO y a qué hora inicia el partido.

Cada vez falta menos para la final del Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025. A falta de dos partidos para conocer a los finalistas, todavía hay cuatro selecciones que buscan alcanzar el sueño de consagrarse en la máxima competición de su categoría. Solo Colombia o Argentina llegarán a la final del domingo 19 de octubre.

¿A qué hora juega Colombia vs Argentina?

El partido entre Colombia vs Argentina se jugará el miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago, Chile. En este mismo lugar también se estará realizando la lucha por el tercer lugar y la final.

Colombia, Ecuador, Perú: 18:00 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20:00 horas

Bolivia y Venezuela: 19:00 horas

Costa Rica, El Salvador y México: 17:00 horas

Colombia o Argentina clasificarán a la final del Mundial Sub-20.

Canales de transmisión y dónde ver el partido Colombia vs Argentina

El partido por la semifinal del Mundial Sub-20 entre Colombia vs Argentina se podrá ver EN VIVO a través de diferentes señales, según el país donde vivas.

Argentina: DGO, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Red Uno, Tigo Sports Bolivia

Brasil: CazéTV, SporTV

Chile: DGO, Chilevision, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DGO, Caracol Play, ditu, Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, Deportes RCN En Vivo

Ecuador: DGO, DIRECTV Sports Ecuador

Mexico: TUDN En Vivo, ViX, Amazon Prime Video, TUDN

Peru: DGO, América TVGO, Andina de Television, DIRECTV Sports Peru, América Televisión

USA: fuboTV, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX OneFox Sports 2 UNIVERSO

Venezuela: DGO, inter DIRECTV Sports Venezuela

Colombia vs Argentina: antesala del partido

La selección de Colombia no partía como una de las favoritas del certamen a pesar de su segundo lugar en fase de grupos. Los 'cafeteros' acabaron con todas las críticas tras vencer con contundencia a Sudáfrica y luego demostrar todo su poderío ante España y dejando afuera a una de las favoritas del Mundial Sub-20. El goleador de este cotejo histórico fue Neyser Villarreal.

Por su parte, Argentina llega a la semifinal con victorias en seguidilla y 14 goles a favor con solamente dos en contra. Así como Colombia tiene a su goleador, por el lado de Argentina se tiene a Alejo Sarco, quien sigue sumando anotaciones por la lucha de la Bota de Oro. La selección viene de dejar fuera a México, quien veía demostrando solvencia.