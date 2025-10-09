0
México vs Argentina por cuartos del Mundial Sub 20: fecha, día, hora y canal

Conoce todos los detalles para no perderte el partido de México vs Argentina por los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Diego Medina
México y Argentina juegan un partidazo por el Mundial Sub 20.
México y Argentina juegan un partidazo por el Mundial Sub 20. | Foto: FIFA
Partidazo a la vista entre México vs Argentina por los cuartos de final del Mundial Sub 20. Ambos elencos protagonizarán una de las llaves más emocionantes del torneo FIFA, por lo que acá te detallamos todos los detalles para que no te pierdas ningún minuto del cotejo a jugarse en territorio chileno.

¿Cuándo juega México vs Argentina Sub 20?

El partido de México vs Argentina se juega este sábado 11 de octubre por la llave de cuartos de final del Mundial Sub 20. Cada una de estas escuadras ha mostrado una gran versión a lo largo de la competencia, pero solo uno podrá poner su nombre entre los cuatro mejores.

¿A qué hora juega México vs Argentina por el Mundial Sub 20?

Este compromiso de cuartos de final del Mundial Sub 20 entre México y Argentina inicia a partir de las 18:00 horas de Perú (17:00 horas de México y 20:00 horas de Buenos Aires). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 17:00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 18:00 horas
  • Venezuela, Bolivia: 19:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 20:00 horas
México vs Argentina

México anuncia partido ante Argentina por el Mundial Sub 20.

¿Dónde ver México vs Argentina Sub 20?

El compromiso entre México vs Argentina por el Mundial Sub 20 se verá por la señal en vivo de DirecTV Sports a nivel de toda Latinoamérica. De igual manera, te detallamos los canales por países para que disfrutes de este vibrante encuentro internacional.

  • Argentina: Telefe, DirecTV Sports
  • Perú: DirecTV Sports, DGO
  • México: Canal9, TUDN, ViX

