Partidos de HOY EN VIVO, miércoles 15 de octubre: dónde ver fútbol gratis

Programación de partidos en vivo a disputarse este miércoles 15 de octubre. Argentina y Colombia juegan las semifinales del Mundial Sub 20.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo a disputarse este miércoles 15 de octubre
FOTO: LIBERO
El fútbol no se detiene y aquí te dejamos la programación de los partidos en vivo a disputarse este miércoles 15 de. Se juegan las semifinales del Mundial Sub 20 entre Colombia y Argentina. Además, en el Brasileirao se disputará una fecha emocionante. Para ello, acá te dejamos el horario y canal de transmisión de cada cotejo.

Partidos de hoy en Mundial Sub 20

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Morocco U20 vs France U20ATV, DIRECTV Sports, DGO
18:00Argentina U20 vs Colombia U20ATV, DIRECTV Sports, DGO, América TV

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Palmeiras vs RB BragantinoFanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
17:30Botafogo vs Flamengo Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
18:00Mirassol vs InternacionalFanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
18:00Sport Recife vs CearáFanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
19:30Atlético Mineiro vs CruzeiroFanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
19:30Santos vs CorinthiansFanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
19:30Fortaleza vs Vasco da GamaFanatiz, Premiere, Zapping

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
18:20Deportivo Pereira vs MillonariosRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Defensor Sporting vs PeñarolGolTV Latinoamerica, Disney+

Partidos de hoy en Copa Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
20:20América de Cali vs JuniorFanatiz

Partidos de hoy en Primera Division Costa Rica

HORARIOPARTIDOSTV
17:30Sporting San José vs Pérez ZeledónTigo Sports Costa Rica
20:30San Carlos vs Deportivo SaprissaTigo Sports Costa Rica
21:00Cartaginés vs GuadalupeFUTV

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

