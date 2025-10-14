- Hoy:
Partidos de HOY EN VIVO, miércoles 15 de octubre: dónde ver fútbol gratis
Programación de partidos en vivo a disputarse este miércoles 15 de octubre. Argentina y Colombia juegan las semifinales del Mundial Sub 20.
El fútbol no se detiene y aquí te dejamos la programación de los partidos en vivo a disputarse este miércoles 15 de. Se juegan las semifinales del Mundial Sub 20 entre Colombia y Argentina. Además, en el Brasileirao se disputará una fecha emocionante. Para ello, acá te dejamos el horario y canal de transmisión de cada cotejo.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Universitario: fecha, estadio y hora confirmada de la jornada 14 del Clausura
Partidos de hoy en Mundial Sub 20
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Morocco U20 vs France U20
|ATV, DIRECTV Sports, DGO
|18:00
|Argentina U20 vs Colombia U20
|ATV, DIRECTV Sports, DGO, América TV
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Palmeiras vs RB Bragantino
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
|17:30
|Botafogo vs Flamengo
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
|18:00
|Mirassol vs Internacional
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
|18:00
|Sport Recife vs Ceará
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
|19:30
|Atlético Mineiro vs Cruzeiro
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
|19:30
|Santos vs Corinthians
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
|19:30
|Fortaleza vs Vasco da Gama
|Fanatiz, Premiere, Zapping
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:20
|Deportivo Pereira vs Millonarios
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Copa Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Defensor Sporting vs Peñarol
|GolTV Latinoamerica, Disney+
Partidos de hoy en Copa Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:20
|América de Cali vs Junior
|Fanatiz
Partidos de hoy en Primera Division Costa Rica
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:30
|Sporting San José vs Pérez Zeledón
|Tigo Sports Costa Rica
|20:30
|San Carlos vs Deportivo Saprissa
|Tigo Sports Costa Rica
|21:00
|Cartaginés vs Guadalupe
|FUTV
No olvides revisar tu agenda deportiva
