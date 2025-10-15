¡Atención! Colombia y los puntos que necesita para ser Bombo 1 en el sorteo del Mundial 2026

Una de los aspectos que toman relevancia en los amistosos internacionales de selecciones es el ranking FIFA. Como se conoce, se aproxima el sorteo del Mundial 2026, por lo que escuadras buscan estar en el Bombo 1 para evitar chocar contra las potencias del planeta, ¿Cómo le va a Colombia?

¿Qué necesita Colombia para estar en el Bombo 1?

La selección colombiana sumó un total de 3.62 puntos en estos amistosos ante México y Canadá por fecha FIFA. Su empate ante los canadienses no le permitió tener un mayor puntaje para el ranking FIFA, por lo que se mantiene en el puesto 13 a nivel mundial. Esto, lo aleja de los puestos más arriba que tienen prácticamente asegurada su presencia en el Bombo 1 del Mundial 2026.

Colombia igualó 0-0 ante Canadá en amistoso de fecha FIFA.

Ahora, Colombia se mentaliza para sus últimos encuentros de fecha FIFA ante Nueva Zelanda (85°) y Nigeria (41°). Si bien son selecciones de menor posición en el ranking, debe ser clave sus victorias para anhelar escalar en la tradicional clasificación para definir los bombos para el sorteo del Mundial 2026.

Adicional a ello, debe esperar tropiezos de elencos que están por encima de ellos como Bélgica, Italia, Alemania y Croacia. En el caso de Marruecos, no juegan partidos amistosos en el mes de noviembre. Uno de los países que corre el riesgo de estar en repechaje y quedar fuera del Bombo 1 es Italia, por lo que eso beneficiaría a los colombianos.

¿En qué puesto está Colombia en el ranking FIFA?

Así marcha el ranking FIFA luego de los amistosos internacionales que jugó la selección colombiana en el mes de octubre:

PUESTO EQUIPO PUNTOS 1. España 1880.76 2. Argentina 1872.43 3. Francia 1862.71 4. Inglaterra 1824.30 5. Portugal 1778.00 6. Países Bajos 1759.96 7. Brasil 1758.85 8. Bélgica 1740.01 9. Italia 1717.14 10. Alemania 1713.30 11. Croacia 1710.15 12. Marruecos 1710.12 13. Colombia 1695.72

Bombo1 para sorteo del Mundial 2026

De momento, el Bombo 1 queda conformado de la siguiente manera, con 12 selecciones que se ubican en mejor posición del ranking FIFA, sumado a los tres anfitriones como son México, Canadá y Estados Unidos:

Bombo 1: México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

Sorteo del Mundial 2026 será en diciembre del 2025.

Próximos partidos de Bélgica, Alemania, Italia y Croacia

Con la esperanza de que Colombia se ubique en el Bombo 1, debe estar pendiente de los resultados de estas selecciones europeas en las Eliminatorias al Mundial. De darse tropiezos, sumado a las victorias de Colombia, habría chances de que los 'cafeteros' desplieguen a estas escuadras:

Primera fecha de noviembre

Kazajistán vs Bélgica

Luxemburgo vs Alemania

Moldavia vs Italia

Croacia vs Islas Feroe

Segunda fecha de noviembre