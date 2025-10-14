No es de Universitario: Rodrigo Ureña aparece vistiendo camiseta de histórico club

Para muchos hinchas de Universitario de Deportes, Rodrigo Ureña es considerado como uno de los fichajes más importantes de los últimos años, por ello, el volante chileno llama la atención incluso fuera de las canchas como es en esta ocasión. Y es que el ‘Pitbull’ apareció vistiendo una camiseta que no es de la ‘U’.

Cabe señalar que el jugador, pieza clave del equipo de Jorge Fossati, no ha sido parte de los convocados del cuadro crema en las recientes fechas del Torneo Clausura 2025 debido a la sanción que recibió de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en partido frente a Alianza Lima.

Rodrigo Ureña captó la atención de los hinchas en redes sociales

En medio de su suspensión, y a poco de regresar a los partidos con Universitario tras cumplirse el periodo de castigo, una fotografía de Rodrigo Ureña captó la atención de sus seguidores e hinchas merengues en general al vestir la camiseta de un histórico club.

De acuerdo a sus recientes Instagram Stories, el volante crema utiliza la ‘mica’ de FC Barcelona. Aunque no confirma si es simpatizante del equipo blaugrana, lo cierto es que no dejó de sorprender a todos sus seguidores.

Rodrigo Ureña: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Rodrigo Ureña tiene un valor en el mercado actual de 800 mil €.