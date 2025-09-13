Rodrigo Ureña rompió su silencio tras ratificarse su dura sanción: "Alzar la voz..."

En las últimas horas, el Tribunal de Apelaciones de la FPF ratificó la durísima sanción a Rodrigo Ureña de seis fechas de suspensión impuesta por la Comisión Disciplinaria tras aparecer en el informe arbitral del clásico Universitario vs. Alianza Lima por insultar al juez de línea en vestuarios cuando no estaba en lista de convocados. Ante ello, el volante chileno rompió su silencio de forma contundente.

Mediante un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, el jugador de la 'U' alzó su voz de protesta por la sanción recibida, mencionando que en ningún momento realizó los insultos que se le imputan y que no tenía conocimiento que no podía bajar al campo de juego estando desconvocado por lesión.

"Ahora que me encuentro en conocimiento de la sanción que han establecido en mi contra, me encuentro en la obligación de alzar la voz. El día del partido, yo me encontraba lesionado, lesión que aún estoy atravesando, razón por la cual no me encontraba en lista de jugadores; sin embargo, podía acompañar a mis compañeros y dar mi apoyo desde el lugar que en ese momento me correspondía. Ingresé al vestuario previo al partido con total normalidad, como lo hice siempre que estuve lesionado, luego subí a un palco donde vi gran parte del partido y bajé nuevamente en la parte final. Jamás se me mencionó que no podía estar ahí, ya que, la limitación inicialmente conocida por mi persona es únicamente cuando uno se encuentra expulsado y yo estaba lesionado", se lee en el pronunciamiento.

Rodrigo Ureña se pronunció tras confirmarse la sanción en su contra. Foto: Instagram

"Se me imputa que insulté de manera directa a uno de los árbitros del partido, cuando en realidad simplemente pasé caminando y ahí mismo también se encontraba colaboradores del club. En ese momento del partido ocurre una situación dentro de la cancha que genera una ola de reclamos, desde la banca, colaboradores e incluso hinchas que se puede escuchar desde la reja, cosa que es bastante normal en un deporte como el fútbol. En ese momento, alguien 'aparentemente' menciona que fui yo quien insulta, sin embargo, los reclamos eran de todas partes sin existir pruebas directas que fui yo quien propició dichos comentarios", mencionó con respecto a las acusaciones en su contra.

Rodrigo Ureña considera desmedida su sanción

Ureña reveló que no le permitieron tener una audiencia frente a frente para dar sus descargos y calificó de desmedida su sanción. "Como defensa inicial, solicité una audiencia en la que frente a frente, pudiese expresar mis descargos y defenderme. Sin embargo, no se me dio opción de aquello. Simplemente fueron los descargos de una de las partes, sin darme posibilidad de ser oído directamente, situación muy lejana a los derechos que tienen cualquier persona. Se me realiza una sanción totalmente desmedida, considerando que no fui parte del partido, no interrumpí el partido y esto nace simplemente de la palabra de una persona contra la otra", aseguró.

Además, sorprendió al dar a conocer que en la presente temporada sufrió comentarios racistas sobre su nacionalidad y estos no fueron puestos en algún informe arbitral, pero con esta sanción no se volverá a quedar callado porque está siendo afectado futbolística y emocionalmente.

"Me pregunto si frente a esta situación existe algún tipo de persecución personal, debido a que son constantes los fallos en mi contra. Asimismo, he sido objeto de diversos comentarios racistas respecto a mi nacionalidad pero jamás fueron expuestos en un informe arbitral y tampoco fueron reclamados desde mi parte. Durante esas situaciones guardé silencio, pero frente a este tipo de revés nuevamente, con la máxima sanción de 6 fechas que me afecta directamente desde lo deportivo, personal e incluso emocional, no puedo seguir manteniendo el silencio, sobre todo en una situación donde no existen pruebas ni video de lo que me acusan", sentenció.