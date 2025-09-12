Confirmado: Universitario pierde a una de sus figuras para el Torneo Clausura tras dura sanción

A poco del reinicio del Torneo Clausura 2025, una importante noticia se dio a conocer respecto a Universitario de Deportes. Y es que el cuadro crema no podrá contar con una de sus máximas figuras luego de la sanción que impuso la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Una gran baja para la ‘U’ que lucha por quedarse con el trofeo de esta segunda parte de temporada y conquistar así el título nacional. Como era de esperarse, ha generado diversas reacciones en los hinchas cremas que esperan con expectativa los próximos partidos del equipo de Jorge Fossati.

¿Qué noticia conocieron los hinchas de Universitario?

Universitario no podrá contar con una de sus figuras

“Infundada la apelación de Universitario por Rodrigo Ureña. Se mantienen las seis fechas de sanción”, indicó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X. De esta manera, la ‘U’ no podrá contar con el ‘Pitbull’ por varias jornadas del Clausura, siendo una sensible baja para el plantel.

Como se recuerda, este castigo se dio sobre lo que sucedió en el último clásico entre Universitario y Alianza Lima en el Estadio Monumental. El volante chileno no formó parte de los convocados de la 'U', pero estuvo en el recinto deportivo y fue sancionado con seis fechas de suspensión.

Según el informe del árbitro, insultó a uno de los integrantes de la terna. Por el lado del club blanquiazul, Néstor Gorosito, Carlos Zambrano y Renzo Garcés fueron los castigados.

Rodrigo Ureña: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Rodrigo Ureña tiene un valor en el mercado actual de 800 mil €.

Últimos partidos de Universitario en el Torneo Clausura