DT de Sydney FC hace sorprendente revelación sobre la comunicación con Piero Quispe: "No habla..."

Piero Quispe está próximo a debutar con camiseta de Sydney FC de manera oficial tras su llegada al club a mediados del 2025. El volante peruano ya lleva muchos entrenamientos encima con su nuevo club, así como algunos amistosos. Por ello, los medios de comunicación le consultaron al DT Ufuk Talay sobre la comunicación con el volante peruano y este sorprendió con sus declaraciones.

El entrenador australiano realizó una conferencia a una semana del estreno de los 'Sky Blues' en la A League (Primera División) y dejó impactado a todos los presentes cuando reveló que el 'Príncipe Inca' es el único jugador del equipo que no habla inglés, pero que hay muchas personas en el plantel que saben español para poder comunicarse con él.

"Marcel (Tisserand) habla inglés, Víctor (Campuzano) también. El único que realmente no habla inglés es Piero (Quispe). Nuestro asistente técnico y George, nuestro chef, hablan español con fluidez; así que, hay mucha gente en el ambiente del club que hablan español con fluidez", mencionó Talay.

Video: Sydney FC

DT de Sydney FC le da indicaciones a Piero Quispe a través de su asistente

En esa misma línea, el estratega de 49 años comentó que le da indicaciones a Quispe a través de su asistente técnico, John Maisano, quien es el encargado de traducirle al castellano todo lo que espera de él en la cancha. Otra persona que podría hacer esa labor es el delantero español Víctor Campuzano, pero ha decidido no utilizarlo para que esté enfocado en sus funciones durante los partidos.

"Solo necesitamos a John (Maisano) para que interprete algunas indicaciones, pero todos los demás manejan el inglés. Y también tenemos a Víctor (Campuzano), pero no lo puedo utilizar en esa función porque necesito que se concentre en jugar", agregó.

El DT de Sydney FC se comunica con Piero Quispe mediante su asistente técnico, que habla español. Foto: Sydney FC

¿Cuándo será el debut de Piero Quispe con Sydney FC?

Es preciso señalar que el estreno de Piero Quispe con Sydney FC en competiciones oficiales será en menos de una semana, más precisamente el viernes 17 de octubre, cuando se enfrente al Adelaide United en condición de visitante por la primera fecha de la Primera División australiana 2025-26.