Luis Advíncula sorprende a hinchas de Boca con mensaje de despedida: "Extrañar..."

Durante los últimos días, el futbolista peruano Luis Advíncula ha sido voceado como uno de los flamantes refuerzos de Alianza Lima. Sin embargo, de momento, el club por intermedio de Franco Navarro Mandayo, descartó que vayan a contratar al lateral pues aún tiene un vínculo con Boca Juniors por todo el 2026. En medio de este escenario, el 'Rayo' lanzó un sentido mensaje de despedida. ¿Qué pasó?

Luis Advíncula dejó conmovedor mensaje de despedida en redes sociales

Sucede que, Sergio 'Chiquito' Romero, arquero con paso en la selección argentina dejó la escuadra 'Xeneize' luego de varias temporadas para asumir un nuevo desafío profesional en Argentinos Juniors. Por tal razón, 'Bolt' quien logró compartir muchos años con el guardameta de 38 años, utilizó sus redes sociales para darle una emotiva dedicatoria.

Luis Advíncula lanzó emotivo mensaje de despedida a Sergio Romero/Foto: Instagram

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Advíncula no dudó en desearle todo lo mejor al portero argentino con el 'Semillero del Mundo'. Asimismo, sostuvo que se sentirá su ausencia dentro del equipo que lidera de forma interina Claudio Úbeda. "Lo mejor siempre para ti chiquitonga se te va a extrañar, mi hermano Sergio Romero", fue el mensaje que publicó el experimentado lateral a través de una historia en la red social.

Sergio Romero se despidió de Boca Juniors tras varias temporadas

En una reciente entrevista, Romero recordó todos los logros que consiguió con el elenco 'Azul y Oro'. Además, le dedicó un mensaje al mandamás de la institución. "Disfruté muchísimo. Me voy del club con los mejores recuerdos, me hicieron sentir como en mi casa. Riquelme es el presidente del club, pero para mí es un amigo. Arreglamos todo en tres minutos cuando vine y ahora no puso ninguna traba", expresó para TNT Sports.

Sergio Romero fue anunciado como nuevo fichaje de Argentinos Juniors

El último miércoles 15 de octubre, Argentinos Juniors hizo oficial la contratación del golero Sergio Romero hasta finales de la presente temporada. Su arribo al 'Bicho' se dio luego de que el Consejo de Fútbol de Boca Juniors acepte la rescisión de su contrato.

Argentinos Juniors anunció el fichaje de Sergio Romero hasta el final de la temporada/Foto: X

"Sergio Romero es refuerzo de El Semillero del Mundo. El arquero llegó en condición de agente libre y firmó hasta diciembre de 2025. ¡Bienvenido 'Chiquito'", indicó el club en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. Ahora, el jugador quedará a la espera de hacer su estreno con su nueva escuadra este viernes ante Newell's por la Liga Profesional Argentina.