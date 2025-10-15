Henry Quinteros dio rotunda opinión sobre Advíncula tras ser vinculado a Alianza: "Para mí es una..."

Después de no tener muchos minutos con Boca Juniors, Alianza Lima busca potenciar su plantel para la temporada 2026 con el lateral de la selección peruana, Luis Advíncula. Sin embargo, evidentemente su posible arribo a Matute no es del todo sencillo ya que antes, los íntimos tienen que pagar su cláusula de salida.

Henry Quinteros dio firme opinión ante posible fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima

Y es que, el 'Rayo' aún tiene contrato vigente con el elenco 'Xeneize' hasta diciembre de 2026 y actualmente, los blanquiazules solo están dispuestos a fichar al jugador de 35 años en condición de préstamo por una temporada. Ante ello, el exfutbolista Henry Quinteros dejó una fuerte opinión.

Luis Advíncula en la mira de Alianza Lima para reforzar su plantel en 2026/Composición: GLR

En la reciente edición del programa de YouTube, 'Desmarcados', el popular 'Pato' Quinteros dejó en claro que el lateral nacional puede aportar toda su experiencia en el conjunto grone. No obstante, indicó que, hoy en día, el precio que se debe pagar para que quede como agente libre es muy excesivo.

"Para mí, Advíncula todavía puede rendir. El tema es el precio: es una cantidad muy alta para un jugador de esa edad. Ahora Alianza tiene que entrar en un tira y afloja con Boca", manifestó el referente del cuadro íntimo.

Números de Luis Advíncula con Boca Juniors este 2025

Con relación a sus estadísticas, el seleccionado nacional registra 22 encuentros oficiales con la camiseta del elenco 'Azul y Oro' entre el Mundial de Clubes 2025, Copa Libertadores, Torneo Apertura, Copa Argentina y Torneo Clausura. Por su parte, la última vez que tuvo minutos con Boca fue el pasado 24 de agosto, en el triunfo por 2-0 ante Banfield.

Valor en el mercado de Luis Advíncula

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, el lateral Luis Advíncula se encuentra cotizado aproximadamente en 300 mil euros en el mercado de pases, luego de su presente con Boca Juniors de Argentina.