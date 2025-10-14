¿Advíncula? Confirman salida de histórico futbolista de Boca y anuncian su futuro: "Se suma..."

En las últimas horas el nombre de Luis Advíncula viene siendo noticia a nivel internacional, ya que ante la falta de oportunidades en Boca Juniors, desde Alianza Lima se han interesado en su fichaje con miras a la temporada 2026. Bajo este escenario, un histórico jugador del elenco 'Xeneize' sorprendió al dejar las filas del club tras varios años.

El arquero Sergio Romero será una de las bajas del conjunto 'Azul y Oro' en medio de esta campaña. Según la reciente información que brindó el reconocido periodista César Luis Merlo en sus redes sociales, el legendario guardameta será flamante contratación de Argentinos Juniors, escuadra rival en la Liga Profesional 2025; tras rescindir contrato con el conjunto del lateral de la selección peruana.

"Sergio 'Chiquito' Romero es nuevo refuerzo de Argentinos Juniors. Ya hay acuerdo con Boca y el futbolista", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Sergio Romero será nuevo jale de Argentinos Juniors de Argentina.

¿Hasta cuándo será el contrato de Sergio Romero en Argentinos Juniors?

Cabe mencionar que, el vínculo que tendrá el golero con paso en la selección argentina con el 'Bicho' será hasta el término de la temporada. De la misma manera, desde este miércoles se incorporará a las prácticas bajo las órdenes del DT Nicolás Diez.

"Firmará hasta fin de año con el 'Bicho'. Mañana ya se suma a los entrenamientos", agregó César Luis Merlo. Así también, es válido señalar que, Argentinos Juniors será su tercera escuadra en su natal país, tras su paso por Boca y Racing en el inicio de su carrera profesional.

Valor en el mercado de Sergio Romero

Transfermarkt, portal especializado en la venta de jugadores a nivel mundial refiere que hoy en día el futbolista Sergio Romero permanece tasado en 200 mil euros en el mercado de pases a sus 38 años.