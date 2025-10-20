La dura crítica de Mano Menezes a Erick Noriega y futbolistas del Gremio: "Una actuación..."

La irregularidad que mostró el equipo de Gremio ante Bahía no pasó desapercibida por los hinchas, ni tampoco por el DT Mano Menezes que fue tajante al señalar que retrocedieron en lugar de sacar provecho a la victoria ante Sao Paulo en la fecha anterior.

El Gremio de Porto Alegre no pudo conseguir un resultado positivo en su visita al Bahía. Erick Noriega no jugó los 90 minutos del cotejo tras ser reemplazado. Luego del 4 a 0, Mano Menezes conversó con los medios de comunicación y no dudó en lanzar dura crítica a los futbolistas que jugaron en el Arena Fonte Nova.

Mano Menezes y su dura crítica al Gremio tras derrota ante Bahía

El DT de Gremio fue tajante al hablar sobre el rendimiento de los futbolistas del 'tri' luego de sufrir dos goles en seis minutos y el resultado final fue de 4 a 0. A pesar de los cambios que se hicieron, no pudieron remontar.

"Fuimos ampliamente dominados por Bahía, que tuvo sus méritos, en gran parte gracias a nosotros. Desde el primer minuto, no logramos ofrecer una actuación a la altura de nuestro equipo, incluso con todas las ausencias. Deberíamos haber jugado mejor. Si lo piensas, perdimos 60 duelos en el partido, sin recuperar el balón", señaló durante la conferencia de prensa.

"Había un equipo que competía por todo y otro que apenas competía por nada. Hay que saber perder, porque vamos a perder. No somos un equipo que no tenga problemas; hay muchos equipos mejores que nosotros. Pero tenemos que saber jugar partidos difíciles como este. El equipo estaba demostrando esa condición, pero hoy no concedió nada", agregó.

Cabe resaltar que Gremio no contó con titulares habituales como Arthur, Willian y Thiago Volpi. A pesar del mal resultado, Mano Menezes pidió calma a la hinchada. "Por eso pedimos calma, este es un momento en el que todos saben que el balón tiene que parar. El juego no puede avanzar al ritmo que quiere el rival. Pero hoy fue un mal día, y aprenderemos a analizarlo como tal. Hay días en los que nada sale bien", enfatizó.