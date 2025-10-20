¿A qué hora juega Barcelona vs Olympiacos EN VIVO y qué canal transmite la Champions League?

0
Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY por Liga 1
Desde el estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona vs Olympiacos se enfrentan este martes 21 de octubre, por la Fase Liga de la Champions League.

Wilfredo Inostroza
Barcelona se enfrenta a Olympiacos por la Champions League
Barcelona se enfrenta a Olympiacos por la Champions League | Composición: Líbero
Barcelona se mide ante Olympiacos este martes 21 de octubre, por la jornada 3 de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026. El partido se jugará en el estadio Olímpico de Montjuic y promete emociones de principio a fin.

¿A qué hora juega Barcelona vs Olympiacos?

Repasa horarios para ver Barcelona vs Olympiacos según tu ubicación geográfica:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 11:45
  • Bolivia y Venezuela: 12:45
  • Argentina, Brasil, Chile, Paragua y Uruguay: 13:45
  • México: 10:45
  • Estados Unidos: 12:45 (Miami y Nueva York) y 09:45 (Los Ángeles)
  • España: 18:45

¿Dónde ver Barcelona vs Olympiacos?

  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Argentina: ESPN y Disney Plus
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus

Barcelona vs Olympiacos: previa del partido

Barcelona llega motivado tras su agónica victoria ante Girona por LaLiga y quiere volver al triunfo también en la Champions League, cuyo último partido fue derrota ante PSG por 2-1.

Recordemos que serán bajas Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha y Ferran Torres, quienes apuntan a llegar al clásico ante Real Madrid, que se juega este domingo 26 en el Santiago Bernabéu.

Barcelona vs Girona

Barcelona se mide ante Girona.

Por su parte, el elenco griego todavía no pudo ganar un partido en el certamen continental y su último resultado fue una derrota por 2-0 ante Arsenal en Inglaterra.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

