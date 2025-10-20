- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sport Huancayo vs Alianza Lima
- Universitario vs Ayacucho
- Sporting Cristal
- CTS 2025
¿A qué hora juega Barcelona vs Olympiacos EN VIVO y qué canal transmite la Champions League?
Desde el estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona vs Olympiacos se enfrentan este martes 21 de octubre, por la Fase Liga de la Champions League.
Barcelona se mide ante Olympiacos este martes 21 de octubre, por la jornada 3 de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026. El partido se jugará en el estadio Olímpico de Montjuic y promete emociones de principio a fin.
PUEDES VER: Real Madrid vs Barcelona: fecha, día, hora y canal confirmado para ver el Clásico por LaLiga
¿A qué hora juega Barcelona vs Olympiacos?
Repasa horarios para ver Barcelona vs Olympiacos según tu ubicación geográfica:
- Perú, Ecuador y Colombia: 11:45
- Bolivia y Venezuela: 12:45
- Argentina, Brasil, Chile, Paragua y Uruguay: 13:45
- México: 10:45
- Estados Unidos: 12:45 (Miami y Nueva York) y 09:45 (Los Ángeles)
- España: 18:45
¿Dónde ver Barcelona vs Olympiacos?
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
Barcelona vs Olympiacos: previa del partido
Barcelona llega motivado tras su agónica victoria ante Girona por LaLiga y quiere volver al triunfo también en la Champions League, cuyo último partido fue derrota ante PSG por 2-1.
Recordemos que serán bajas Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha y Ferran Torres, quienes apuntan a llegar al clásico ante Real Madrid, que se juega este domingo 26 en el Santiago Bernabéu.
Barcelona se mide ante Girona.
Por su parte, el elenco griego todavía no pudo ganar un partido en el certamen continental y su último resultado fue una derrota por 2-0 ante Arsenal en Inglaterra.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50