- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Selección peruana
- Alianza vs ADIFFEM
- Colombia vs Sudáfrica
- Argentina vs Nigeria
- Paraguay vs Noruega
- Universitario
- Alianza Lima
- Minedu
Netflix a un paso de ser el canal oficial de la UEFA Champions League: conoce todos los detalles
¿Nueva modalidad en las transmisiones de Champions League? Medios internacionales dan la buena nueva al informan que Netflix tendrá chances de poder ser el canal oficial.
La UEFA Champions League es uno de los torneos que acapara la atención de millones de aficionados de todo el mundo. Es por ello, que ahora se ha abierto la pugna por las derechos televisivos para las futuras ediciones del magno certamen de Europa, en el que inesperadamente se confirmó la presencia del servicio de streaming, Netflix.
Netflix quiere los derechos televisivos de la Champions League
Según la información brindada por el medio "Times Sport", Netflix se hará presente en la pugna por conseguir los derechos televisivos de la Champions League. Se sabe que se abrirá una nueva competencia para definir este aspecto de cara a la edición 2026-2027, por lo que el servicio de streaming quiere hacer historia para el gusto de sus usuarios.
La idea es que Netflix transmita ciertos partidos de cada una de las rondas de la Champions League, sabiendo que hay canales de TV que tienen ventaja sobre ellos para cada uno de los compromisos como ESPN y Disney Plus.
"Netflix se dispone a pujar por los partidos de la Champions League en la reorganización de los derechos televisivos. Se espera que la nueva forma de vender acuerdos de transmisión de la UEFA provoque una competencia por los juegos en las plataformas de transmisión globales", informó el medio inglés.
Times Sport informa llegada de Netflix para transmitir la Champions League.
¿Cuánto quiere pagar Netflix por los derechos de TV en la Champions League?
Según este medio internacional, se indica que Netflix tiene pensado ofrecer un monto de 4.4 mil millones de libras a la UEFA anualmente. Si bien hay ofertas más elevadas sobre la carpeta, el reconocido servicio de streaming pretende marcar un hito en la historia de fútbol para mayor accesibilidad de los usuarios.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50