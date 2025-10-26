Boca Juniors vs. Barracas Central EN VIVO: formaciones, hora y canal por el Clausura argentino

En partido reprogramado por la Liga Profesional Argentina 2025, Boca Juniors vs. Barracas Central miden fuerzas este lunes 27 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura desde el Estadio Claudio Fabián Tapia de Buenos Aires a partir de las 16:00 horas local (14:00 de Perú), con transmisión EN VIVO vía ESPN. Conoce todo lo relacionado al cotejo, que se suspendió por el fallecimiento del ex DT 'Xeneize', Miguel Ángel Russo.

Boca Juniors (10° del grupo A con 17 puntos) quiere recuperarse del mal segundo semestre que viene teniendo a nivel local. Tras quedar eliminados en cuartos de final del Apertura, el 'Azul y Oro' quiere llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo para meterse a la próxima instancia del Clausura. Para eso, deberá recuperar la memoria futbolística y quedarse con los tres puntos fuera de casa ante un rival directo por los puestos de clasficación.

Aún con el dolor por la partida a la eternidad de Russo, los dirigidos por Claudio Ubeda vienen de caer derrotados 2-1 contra Belgrano en La Bombonera y solo ha conseguido la victoria en una de sus últimas cinco presentaciones. Lo bueno es que sus principales figuras están disponibles salvo Edinson Cavani (inflamación de la bursa del psoas derecho) y Rodrigo Battaglia (lesión del sóleo de la pierna izquierda). Por otro lado, la única duda que presenta el 'Xeneize' es si ponen a Williams Alarcón o Brian Aguirre en el mediocampo.

Boca Juniors necesita de una victoria ante Barracas Central si quiere dar un paso importante hacia los octavos del Clausura. Foto: Boca Juniors

Barracas Central (7° del grupo A con 18 puntos) están realizando un campañón en el Clausura pues con un partido menos tiene grandes opciones de pelear por el liderato. El 'Guapo' sabe que un triunfo le permitirá llegar a la fecha final entre los primeros lugares, así que saldrá con todo ante su gente en busca del resultado positivo.

El conjunto comandado por el DT Rubén Darío Insua no sabe lo que es ganar hace seis jornadas y de las últimas cinco ha empatado cuatro, siendo la última paridad frente a Tigre la fecha pasada; por lo que no llega en un gran momento, pero si lo suficientemente motivados para dar el batacazo.

Barracas Central está en la obligación de ganar a Boca Juniors si quiere seguir luchando por el Clausura. Foto: Barracas Central

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Barracas Central?

El encuentro que protagonizarán el cuadro 'Azul y Oro' y el 'Guapo' por el grupo A del Clausura argentino está pactado para dar inicio a partir de las 16:00 horas local (14:00 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 13:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 14:00 horas

Bolivia, Venezuela: 15:00 horas

Edtados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 15:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 16:00 horas

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Barracas Central EN VIVO?

Si no quieres perderte ninguna de las incidencias del compromiso entre Boca Juniors vs. Barracas Central, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de ESPN Premium en Argentina y ESPN en el resto de Sudamérica, así como vía streaming por Disney Plus, AFA Play y Fanatiz.

Boca Juniors vs. Barracas Central pronóstico: cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Boca Juniors es ampliamente favorito para imponerse de visita ante Barracas Central y sumar tres puntos más en el Clausura argentino. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas Barracas Central Empate Boca Juniors Betsson 4.85 2.78 2.00 Bet365 5.00 2.90 1.95 Betano 5.40 2.82 1.95 Te Apuesto 4.90 2.81 1.89 Apuesta Total 5.33 2.75 1.96 Meridianbet 4.47 2.74 1.89

Boca Juniors vs. Barracas Central: posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón (Brian Aguirre), Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Ubeda.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Facundo Bruera, Jhonatan Candia. DT: Rubén Darío Insúa.

Boca Juniors: últimos resultados

Boca Juniors 1-2 Belgrano | fecha 13 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Boca Juniors 5-0 Newell's | fecha 11 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Defensa y Justicia 2-1 Boca Juniors | fecha 10 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Boca Juniors 2-2 Central Córdoba | fecha 9 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Rosario Central 1-1 Boca Juniors | fecha 8 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Barracas Central: últimos resultados

Tigre 2-2 Barracas Central | fecha 13 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Estudiantes LP 1-1 Barracas Central | fecha 11 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Barracas Central 1-1 Belgrano | fecha 10 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Barracas Central 0-1 Sarmiento | fecha 9 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Godoy Cruz 0-0 Barracas Central | fecha 8 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Boca Juniors vs. Barracas Central: historial

Ambos equipos se han visto las caras en seis oportunidades, cinco por Primera División y uno por Copa Argentina; con historial favorable para Boca Juniors con cinco triunfos sobre Barracas Central y un empate. Repasa cuales han sido los últimos resultados entre sí.

Boca Juniors 1-0 Barracas Central | Torneo Apertura 2025 Liga Profesional Argentina

Boca Juniors 1-1 Barracas Central | Liga Profesional Argentina 2024

Barracas Central 1-2 Boca Juniors | Copa Argentina 2023

Barracas Central 0-3 Boca Juniors | Liga Profesional Argentina 2023

Barracas Central 1-3 Boca Juniors | Liga Profesional Argentina 2022

¿En dónde juega Boca Juniors vs. Barracas Central?

El escenario donde Boca Juniors visitará a Barracas Central en el partido pendiente por la décimo segunda jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional Argentina es el Estadio Claudio Fabián Tapia, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Buenos Aires que cuenta con una capacidad total para 4 mil 400 espectadores.