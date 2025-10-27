Real Madrid confirma fallecimiento de futbolista luego del Clásico español: "Nuestras condolencias"

El fútbol español está de luto a un día de disputarse el clásico entre Real Madrid vs Barcelona. El equipo blanco anunció a través de sus redes sociales el fallecimiento del futbolista Jorge Casado, canterano de 15 años que defendía los colores de Real Zaragoza. Al confirmarse la información, la directiva madridista dejó un sentido mensaje a sus seguidores.

"El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Casado, canterano de 15 años del Real Zaragoza. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz", informó Real Madrid a través de sus redes sociales.

Real Madrid comunica fallecimiento de Jorge Casado, canterano de Real Zaragoza.

Real Zaragoza confirma fallecimiento de Jorge Casado

Mediante un comunicado en su página web, el club Real Zaragoza comunicó la muerte de su canterano a los 15 años de edad. Informaciones desde España revelan que su deceso se dio por causas naturales, pero de momento ni el club ni algún familiar ha comentado respecto a la lamentable partida de Jorge Casado.

Esta noticia generó que el entrenamiento del equipo se detenga y se guarde un minuto de silencio por una de las máximas promesas que tenía Real Zaragoza. De hecho, se informó que Jorge Casado era socio del equipo, por lo que es un momento duro para la historia de la institución.

"El Real Zaragoza ha decretado este lunes como día de luto oficial tras el fallecimiento de su jugador de cantera Jorge Casado Roche a los 15 años de edad. Jorge, socio zaragocista desde niño, entró en la cantera como alevín y jugaba este año su sexta temporada en el club. Muy querido dentro del vestuario, deja un vacío irremplazable en su equipo, el Cadete A, y en el Real Zaragoza.", informó el club.