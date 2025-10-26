0
Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 de Real Madrid. | Foto: ESPN

¡Definición de lujo! Gol de Kylian Mbappé para festejar el 1-0 de Real Madrid ante Barcelona

Tras ser anulado su primera anotación, ahora Kylian Mbappé se cobra su propia revancha y anota el 1-0 de Real Madrid ante Barcelona en el Bernabéu.

Diego Medina
