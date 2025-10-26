- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Universitario
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Real Madrid vs Barcelona
- Melgar vs Sport Huancayo
- Alianza Lima
- CTS 2025
¡Definición de lujo! Gol de Kylian Mbappé para festejar el 1-0 de Real Madrid ante Barcelona
Tras ser anulado su primera anotación, ahora Kylian Mbappé se cobra su propia revancha y anota el 1-0 de Real Madrid ante Barcelona en el Bernabéu.
¡Estalla el Bernabéu! Gol de Jude Bellingham para el 2-1 de Real Madrid ante Barcelona
¡Reacción 'culé'! Fermín aprovecha error de Güler y anota el 1-1 de Barcelona ante Real Madrid
Polémico gol anulado a Kylian Mbappé en el Real Madrid vs Barcelona: VAR cobró offside milimétrico
¡El VAR salva a Barcelona! Lamine Yamal trabó a Vinicius, pero finalmente no se cobró penal
¡Locura! Doblete de Lionel Messi para goleada de Inter Miami: La 'Pulga' cerca a los 900 anotaciones
¡De palomita! Golazo de Lionel Messi en los octavos de final de la MLS para el 1-0 de Inter Miami
¡Rumbo a los mil goles! Cristiano Ronaldo se luce con 'pinturita' y Arabia se rinde - VIDEO
¡De no creer! Cristiano Ronaldo falló penal con Portugal con espectacular atajada de Kelleher
Te puede interesar